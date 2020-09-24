«Бабье лето» в Петербурге прогреет воздух на 5-6 градусов выше нормы

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Александр Просяник
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Синоптик Михаил Леус опубликовал прогноз погоды для Северной столицы.

«Бабье лето» в Петербурге прогреет воздух на 5-6 градусов выше нормы

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Тема:
Погода

Температурный фон в Петербурге в четверг на 5-6 градусов превысит климатическую норму, а погоду в целом для города определит периферия обширного антициклона, который накрыл большую часть Европейской России.

Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра «Фобос» и синоптик Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в Северной столице прогреется до +21…+23 градусов. Ветер при этом будет идти с юго-востока со скоростью 3-8 метра в секунду.

После прогноза синоптик также подчеркнул, что в среду в городе на Неве был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха.

«Теперь для 23 сентября он составляет +21,4 градуса, что на 0,8 градуса выше прежнего достижения 1989 года», — рассказал Михаил Леус.

Ранее 5-tv.ru писал, что синоптики рассказали, в какие регионы России придет аномальное тепло.

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