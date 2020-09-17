Синоптики рассказали, в какие регионы России придет аномальное тепло
Температура в некоторых местах будет выше климатической нормы на десять градусов.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Аномальное тепло установится на территории ряда российских регионов в ближайшие дни.
Хорошую погоду синоптики пообещали жителям Сибири и Дальнего Востока. Там температура будет выше климатической нормы. Местами — на десять градусов. Так, в Приморском крае и Амурской области столбик термометра поднимется выше 20 градусов.
Но пока в Сибири и на Дальнем Востоке и просвета не видно — регионы тонут из-за проливных дождей. Похожая ситуация на Урале — улицы Челябинска и Екатеринбурга превратились в бурлящие реки.
А в Хабаровске в эти минуты экстренно сооружают защитные дамбы, иначе поднявшийся Амур просто смоет прибрежные районы.
За ситуацией следит Светлана Бобруенко.
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