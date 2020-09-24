«Особенное дело»: Жорин о метаниях Пашаева и стратегии новых защитников Ефремова

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 925

Известные юристы Роман Филиппов и Петр Хархорин настаивают на смягчении приговора, критикуя предыдущего защитника актера.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Звездный адвокат Сергей Жорин назвал совершенно «логичной» реакцию юриста Эльмана Пашаева на попытку нового адвоката Михаила Ефремова доказать, что тот «давил на актера в ходе следствия». В беседе с 5-tv.ru опытный правозащитник объяснил свое отношение к ситуации.

Как известно, громкое дело о «пьяном» ДТП при участии заслуженного артиста РФ закончилось для него обвинительным вердиктом и лишением свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. После суда актер нанял себе сразу двух новых юристов — Романа Филиппова и Петра Хархорина. Оба уже подали апелляции и настаивают на пересмотре наказания для клиента. Адвокаты утверждают, что их предшественник оказывал сильное давление на подсудимого, в результате чего не было проведено адекватного расследования.

«Было бы странно ожидать, что он (Эльман Пашаев — Прим.ред.) признает свою вину в том, что Ефремов получил такой срок. Очевидно, что он либо реально искренне считает, что осуществлял защиту блестяще, либо он так не думает, но, естественно, никогда в этом не признается. Поэтому его высказывания относительно позиции новых адвокатов очевидны, понятны и предсказуемы», — считает Жорин.

Говоря о позиции новых адвокатов Михаила Ефремова, юрист отмечает: она довольно «интересная». Во многом потому, что из их жалобы следует, что актер фактически был лишен права на защиту. И если суд признает это, то данное обстоятельно может сыграть ключевую роль при пересмотре наказания для артиста.

«Что касается таких прецедентов, может быть они есть, но мне неизвестны. Ну, и не нужно забывать, что дело Ефремова в некоторой степени не такое, как другие. Оно изначально стало особенным. В том числе благодаря участникам процесса, общественному вниманию, личности подсудимого и так далее. Его нельзя сравнивать с другими процессами. И мне, как юристу, интересно наблюдать за тем, как это все будет разворачиваться в дальнейшем. Поэтому: поживем — увидим», — подытожил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева подозревают в мошенничестве.

Тема:
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