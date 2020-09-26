Пашаев подал заявление о лишении Бутыриной статуса адвоката
Лишенный адвокатского статуса защитник резко высказался о поведении коллеги Александра Добровинского.
Фото: Instagram @anna.butyrina.advocat
Бывший защитник осужденного за «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве Михаила Ефремова Эльман Пашаев подал заявление о лишении адвокатского статуса коллеги Александра Добровинского Анны Бутыриной.
Юрист в интервью телеканалу «360» резко прокомментировал поведение защитницы, представляющей интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Эльмана Пашаева возмутило, что Анна Бутырина рассказала общественности о его долге в пять миллионов рублей. Кроме того, лишенному статуса адвоката экс-защитнику Михаила Ефремова пришлись не по нраву оскорбления в его адрес по национальному признаку.
Эльман Пашаев отметил, что заявления юристки о его вине в величине назначенного актеру срока являются грубым нарушением Кодекса профессиональной этики адвоката.
«Бутырина Анна по-хамски и неподобающе себя ведет. Она позорит порядочных, честных адвокатов. Я в понедельник уж подал в Московскую адвокатскую палату о прекращении ее адвокатского статуса. <…> Адвокат не может себе позволить так высказываться, оскорблять, так вести себя в отношении меня», — сказал Эльман Пашаев.
Юрист считает, что Анна Бутырина позорит не его лично, а все адвокатское сообщество. Эльман Пашаев добавил, что коллегу Александра Добровинского уже лишали статуса адвоката за хамское поведение.
«У человека нет воспитания!» — утверждает юрист.
В завершении бывший защитник Михаила Ефремова предпочел не делать прогнозов в отношении будущего решения адвокатской палаты по его заявлению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашаев поздравил с днем рождения Добровинского и указал на его «грязные методы».
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