Пашаев подал заявление о лишении Бутыриной статуса адвоката

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Василий Заика
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Лишенный адвокатского статуса защитник резко высказался о поведении коллеги Александра Добровинского.

Пашаев подал заявление о лишении Бутыриной статуса адвоката

Фото: Instagram @anna.butyrina.advocat

Тема:
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Бывший защитник осужденного за «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве Михаила Ефремова Эльман Пашаев подал заявление о лишении адвокатского статуса коллеги Александра Добровинского Анны Бутыриной.

Юрист в интервью телеканалу «360» резко прокомментировал поведение защитницы, представляющей интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Эльмана Пашаева возмутило, что Анна Бутырина рассказала общественности о его долге в пять миллионов рублей. Кроме того, лишенному статуса адвоката экс-защитнику Михаила Ефремова пришлись не по нраву оскорбления в его адрес по национальному признаку.

Эльман Пашаев отметил, что заявления юристки о его вине в величине назначенного актеру срока являются грубым нарушением Кодекса профессиональной этики адвоката.

«Бутырина Анна по-хамски и неподобающе себя ведет. Она позорит порядочных, честных адвокатов. Я в понедельник уж подал в Московскую адвокатскую палату о прекращении ее адвокатского статуса. <…> Адвокат не может себе позволить так высказываться, оскорблять, так вести себя в отношении меня», — сказал Эльман Пашаев.

Юрист считает, что Анна Бутырина позорит не его лично, а все адвокатское сообщество. Эльман Пашаев добавил, что коллегу Александра Добровинского уже лишали статуса адвоката за хамское поведение.

«У человека нет воспитания!» — утверждает юрист.

В завершении бывший защитник Михаила Ефремова предпочел не делать прогнозов в отношении будущего решения адвокатской палаты по его заявлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашаев поздравил с днем рождения Добровинского и указал на его «грязные методы».

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