Помешал СК РФ: Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери покойной певицы Валентины Легкоступовой, прокомментировал слухи о том, что вдовец артистки — яхтсмен Юрий Фирсов — похитил из ее квартиры рюкзак с драгоценностями.

Как известно, 26 сентября мужчина отправился в большое плавание, «залечивать душевные раны» после смерти супруги. Однако вскоре друг покойной, певец Феликс Царикати и ее наследница Анетта Бриль предположили, что с собой яхтсмен прихватил рюкзак с украшениями звезды. На эту мысль их натолкнуло заявление Фирсова, где тот выразил намерение забрать с собой вещицу. Правда, сообщал, что в ней хранятся исключительно его деньги в валюте.

В беседе с 5-tv.ru Жорин подтвердил, что знает о существовании рюкзака, в который «кто-то по каким-то причинам сложил драгоценности звезды». Но, насколько известно юристу, содержимое сумки не имеет никакого отношения к Юрию. Как бы то ни было, главное, что украсть вещмешок сторонние личности не смогли.

«В настоящий момент этот рюкзак изъят и находится в следственном комитете до окончания доследственной проверки. Мне известно, что Фирсов неоднократно предпринимал попытки, его представители связывались с Анеттой и, насколько мне известно, его представитель связывался со следователем и просил выдать ему этот рюкзак до окончания доследственной проверки, но представители СК РФ, в соответствии с законом, отказали Фирсову», — подчеркнул адвокат.

Instagram @firsov_yury

Сергей Жорин также дополнил, что угрозы и оскорбления в адрес его клиентки — дочери Легкоступовой — не прекратились, как и не прекратились вбросы в сети. Причем самый популярный из них тот, где некий источник утверждает, что родственники Валентины якобы до сих пор не забрали ее прах.

По мнению звездного юриста, создание подобных инфоповодов преследует только единственную цель — сместить фокус внимания публики с обстоятельств смерти звезды на фейковые новости.

«Что касается вступления в наследство Фирсова, я лично не сомневаюсь, что он рано или поздно заявит [об этом — Прим.ред.]. Что в данный момент происходит, мне неизвестно, потому что мы сейчас сконцентрированы на том, какие выводы в итоге сделает экспертиза. От этого будет зависеть и дальнейшее развитие событий», — подытожил Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что после смерти Валентины Легкоступовой на ее теле были обнаружены многочисленные гематомы.