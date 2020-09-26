Скоропостижная кончина заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой шокировала всю общественность. Но то, что происходит после ее похорон, удивляет не меньше.

Так, некогда страдающий по безвременно ушедшей супруге яхтсмен Юрий Фирсов, 26 сентября отправился в большое плавание. Как пояснила коллега мужчины, это — единственный способ для него забыть об ужасах, круто изменивших его жизнь.

«Юра в Турции, на регате. Она была запланирована давно, ничто не мешало ему покинуть Москву. Здесь он лечится морем и работой. Ему звонят с телепередач — предлагали полтора миллиона рублей за „интервью-исповедь“, а он всем отказывает. Больше не хочет интервью. Все очень сочувствуют — Валентина была замечательным человеком», — рассказала женщина в беседе с KP.RU.

Возможно, его отъезд не сопровождался бы тонной негатива, если бы не одно большое «но». Как передает Утро.ру, дочь покойной Анетта Бриль и ее друг — певец Феликс Царикати — переживают, что яхтсмен мог прихватить с собой все драгоценности из квартиры Легкоступовой.

На такие мысли их натолкнуло заявление Фирсова в одном из последних интервью.

«Не нужно мне ничего от этой семьи, но хочу забрать мои вещи, и мои деньги: в рюкзаке 30 тысяч евро и десять тысяч долларов», — говорил мужчина.

«Дочь Валентины говорит — там нет никаких денег, наоборот, в этом рюкзаке он собрал все драгоценности Вали», — прокомментировал ситуацию в программе «Человек и закон» Царикати.

Instagram @firsov_yury

Впрочем, как известно, после трагедии с певицей, ее квартира была опечатана правоохранителями. Поэтому, вполне вероятно, прихватить с собой рюкзак с богатствами Фирсов просто не успел.

Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с травмами головы в состоянии комы. Дочь артистки Анетта Бриль нашла мать и ее мужа Юрия Фирсова дома в нетрезвом состоянии. Обоих женщина тут же отправила в наркологическую клинику, где состояние Легкоступовой резко ухудшилось. Супруг знаменитости незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Позже родственники погибшей сообщили о многочисленных гематомах на ее теле. Вследствие чего, они предположили, что яхтсмен Юрий Фирсов мог быть причастен к гибели собственной супруги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к делу о загадочной смерти Валентины Легкоступовой подключился известный адвокат Сергей Жорин.