Теперь официально: двойник Ольги Бузовой поменяла имя в паспорте

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Виктория Андреева
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Таким образом звезда Рунета максимально сблизилась с певицей.

Фото, видео: Instagram @ne_buzova86

Тема:
Ольга Бузова

В детстве каждая девочка мечтала быть похожей на любимого кумира: певицу, актрису или спортсменку. Но время идет, и приходит осознание собственной уникальности. Правда, есть исключения, для которых подражание селебрити становится сверхзадачей.

В числе таких оказалась и двойник певицы Ольги Бузовой, нет так давно заявившая о себе в сети. На страничках в TikTok и Instagram клон убеждала фанатов, что ради сходства с артисткой решилась на множество пластических операций — исправила грудь, губы, скулы, нос — потратила миллионы рублей! А недавно, в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ и вовсе заявила: ее имя — Яло Небузова — настоящее!

«В паспорте так и написано?» — поинтересовалась ведущая Лера Кудрявцева.

«Так и написано: «Яло Небузова!» — подтвердила двойник звезды.

Instagram @ne_buzova86

Позднее в присутствие селебрити девушка призналась, что на операции пошла не ради идеального сходства с артисткой, а ради себя: чтобы быть привлекательной.

«Мне говорили, я и так в принципе похожа. Я не специально такие операции делала. Я красивая изнутри и также красива внешне. Некоторые моменты я доработала, довела до идеала. Сгладила горбинку носа, чуть-чуть увеличила верхнюю губу», — поделилась своей историей Яло.

Впрочем, девушку по сей день продолжают подозревать в том, что на изменения во внешности она пошла ради корыстной цели: как можно дороже продавать свои собственные шоу. Хотя, не только это возмущает фолловеров истинной Ольги Бузовой. Так, например, недавно Небузову обвинили в том, что она — мужчина, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru показал, на какие жертвы двойнику Ольги Бузовой пришлось пойти, чтобы быть похожей на артистку.

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