Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о необходимости ограничений по COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире НТВ об отсутствии оснований для введения ограничений по коронавирусу в РФ. По ее словам, в большинстве федеральных округов не отмечено существенных изменений в статистике по инфицированию COVID-19.

«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два — да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — заявила Анна Попова.

Главный санитарный врач отметила, что после 15 сентября в стране, как правило, фиксируется пик респираторных заболеваний, которые спровоцированы аденовирусом, риновирусом и парагриппом. В настоящий момент, по словам главы Роспотребнадзора, наблюдается плавное снижение роста количества инфицированных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19.