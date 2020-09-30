Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о необходимости ограничений по COVID-19

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Василий Заика
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По словам Анны Поповой, в ряде федеральных округов страны нет существенных изменений в статистике по инфицированию коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о необходимости ограничений по COVID-19

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире НТВ об отсутствии оснований для введения ограничений по коронавирусу в РФ. По ее словам, в большинстве федеральных округов не отмечено существенных изменений в статистике по инфицированию COVID-19.

«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два — да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — заявила Анна Попова.

Главный санитарный врач отметила, что после 15 сентября в стране, как правило, фиксируется пик респираторных заболеваний, которые спровоцированы аденовирусом, риновирусом и парагриппом. В настоящий момент, по словам главы Роспотребнадзора, наблюдается плавное снижение роста количества инфицированных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19.

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