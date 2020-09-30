Зеленский уволил замглавы украинской делегации в группе по Донбассу

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Василий Заика
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Причиной данного решения стали публичные высказывания Витольда Фокина относительно разрешения конфликта на востоке Украины.

Зеленский уволил замглавы украинской делегации в группе по Донбассу

Фото: 112.ua

Тема:
Украинский кризис

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности первого заместителя главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина. Соответствующий указ лидера Незалежной опубликован на сайте офиса главы Незалежной.

«Вывести из состава делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», — говорится в тексте документа.

president.gov.ua

В пресс-службе президента Украины отметили, что, по мнению Владимира Зеленского, первый замглавы делегации находится вдалеке «от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Витольд Фокин, в свою очередь, в беседе с журналистом издания «Страна.ua» подчеркнул, что особый статус Донбасса «не может не привести» к миру. Помимо прочего, он выступил за проведение всеобщей амнистии и заявил, что не усматривает в регионе признаков войны Украины с РФ. Впоследствии Витольд Фокин указал, что готов уйти со своего поста в случае, если его предложения не будут услышаны.

Глава украинского МВД Арсен Аваков расценил слова уже бывшего члена делегации провокационными и назвал Витольда Фокина мерзавцем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинских дипломатов возмутил российский Крым в новости от BBC о крушении Ан-26.

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