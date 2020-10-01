Работодателей в Москве обязали перевезти сотрудников на «удаленку», но не всех

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Василий Заика
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Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Сергея Собянина.

Работодателей в Москве обязали перевезти сотрудников на «удаленку», но не всех

Фото: ТАСС / imago images/Sven Simon

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэр российской столицы Сергей Собянин обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленный режим. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте московского градоначальника.

«Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, обеспечить с 5 октября 2020 года по 28 октября 2020 года включительно: перевод работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы: не менее 30% работников», — говорится в тексте документа.

Сергей Собянин добавил, что на «удаленку» также должны быть выведены сотрудники старше 65 лет. Кроме того, действие указа распространяется на москвичей, страдающих заболеваниями, перечень которых определен департаментом здравоохранения столицы.

Ряд исключений предусмотрен для тех, чье нахождение на рабочем месте критически необходимо для обеспечения функционирования предприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы.

Тема:
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