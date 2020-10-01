Собянин ответил на вопрос о второй волне коронавируса в Москве
Мэр столицы отметил, что количество пациентов с COVID-19 в ближайшее время может приблизиться к трем тысячам в сутки.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Второй волны пандемии коронавируса в Москве нет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24». При этом он отметил, что число инфицированных москвичей в ближайшее время может приблизиться к трем тысячам в сутки.
«Второй волны как таковой нет. Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболел. Так вот этого нет. Но динамика развития явная, серьезная», — сообщил Собянин.
Градоначальник добавил, что в Москве проводится большое количество тестирований на COVID-19 по сравнению с другими регионами. А на случай существенного роста заболеваемости в столице заготовлен большой резерв коечного фонда. Кроме того, власти стараются не выводить из режима большие клиники.
«Каждый день из резерва выводим дополнительные блоки больниц, не сами больницы, а здания, которые были зарезервированы под COVID и были в горячем резерве. Кроме этого, мы имеем большой резерв, связанный с мобильными госпиталями», — сказал мэр.
Собянин также напомнил, что для жителей города старше 65 лет введен особый режим. Пожилых жителей призвали не выходить из дома, кроме как на прогулку, в аптеку или в поликлинику. Вместо походов в магазин им рекомендуется чаще обращаться к услугам волонтеров и соцпомощи.
Ранее 5-tv.ru писал, что работодателей в Москве обязали перевести сотрудников на «удаленку».
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