Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и COVID-19

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе беседы лидеры стран затронули самые актуальные темы двусторонней и международной повестки. В частности, как отмечает белорусское издание «БелТА», президенты обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, обстановку внутри их стран, меры по COVID-19, а также наметили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения — авиационного, железнодорожного и автомобильного — между Россией и Белоруссией.

Как писал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин заявил, что отношения России и Белоруссии не подвержены времени и конъюнктуре.