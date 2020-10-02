Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и COVID-19
В числе прочего главы государств затронули тему нормализации транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
В ходе беседы лидеры стран затронули самые актуальные темы двусторонней и международной повестки. В частности, как отмечает белорусское издание «БелТА», президенты обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, обстановку внутри их стран, меры по COVID-19, а также наметили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения — авиационного, железнодорожного и автомобильного — между Россией и Белоруссией.
Как писал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин заявил, что отношения России и Белоруссии не подвержены времени и конъюнктуре.
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