Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и COVID-19

|
Алина Потёмкина
48

В числе прочего главы государств затронули тему нормализации транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.

Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и COVID-19

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе беседы лидеры стран затронули самые актуальные темы двусторонней и международной повестки. В частности, как отмечает белорусское издание «БелТА», президенты обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, обстановку внутри их стран, меры по COVID-19, а также наметили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения — авиационного, железнодорожного и автомобильного — между Россией и Белоруссией.

Как писал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин заявил, что отношения России и Белоруссии не подвержены времени и конъюнктуре.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых делают успешную карьеру

Последние новости

14:26
Кто старое помянет: Лучшие дуэты звезд российского шоу-бизнеса
14:18
Боец MMA Артем «Легенда» Лобов честно рассказал об отношениях с Зарой
14:03
Мощные взрывы раздаются в Степанакерте — видео разрушений
13:54
Поклонники Бабкиной пришли в восторг от стройной фигуры певицы
13:42
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и COVID-19
13:32
Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по коронавирусу

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых делают успешную карьеру
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок