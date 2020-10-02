«Хотели вручить „Оскар“»: обливший Пашаева фекалиями объяснил свой поступок

Молодые люди, облившие адвоката Эльмана Пашаева фекалиями, записали видео в YouTube, в котором объяснили свой поступок. Они опровергли утверждение о том, что на юриста было совершено нападение, и признались, что на самом деле хотели «наградить» одиозного защитника.

«Изначально нашей целью не была порча имущества господина Пашаева и, тем более, совершение „нападения“ на него, как он утверждает. Хотя в итоге пришлось обороняться мне. Нашей целью было вручение термоса с фекалиями за его неприкрытую ложь. Когда я шел, чтобы вручить этот „Оскар“, я поскользнулся на ступеньке, и действительно некоторое количество содержимого попало на него», — рассказал молодой человек.

Тelegram/tv360ru/

Также он добавил, что готов вернуть Пашаеву стоимость испорченного костюма, если это действительно необходимо. Именно таких действий, по его словам, от него требуют неизвестные по телефону.

«Мне поступают звонки с требованиями, что, по-моему, забавно, возместить ущерб в 30 тысяч рублей за испорченный костюм Armani. Если надо, я-то скину деньги, мне не сложно. Только дайте номер карты, если она, конечно, не заблокирована», — заключил парень.

В сети оказались кадры самого инцидента с участием Пашаева. На них виден финал происшествия: знаменитый защитник дерется с молодым человеком, вылившим на него экскременты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльман Пашаев пожаловался в полицию на облившего его фекалиями в Москве.