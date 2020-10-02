Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили по телефону Путин и Пашинян

Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.

«С обеих сторон выражена серьезная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Как и во время предыдущего разговора, состоявшегося 29 сентября, Владимир Путин подчеркнул необходимость «немедленного прекращения боестолкновений» и возобновления переговоров — «в русле заявления президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года».

Отмечается также, что стороны договорились о продолжении контактов «в различных форматах».

Как ранее писал 5-tv.ru, накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление, в котором осудили начавшуюся 27 сентября эскалацию конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике и призвали власти Армении и Азербайджана прекратить огонь и возобновить переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий.