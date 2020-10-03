Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют
Ближайшие дни 74-летний глава Белого дома из предосторожности проведет в военно-медицинском центре.
Фото: www.globallookpress / Chris Kleponis
Заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа поместят в военно-медицинский центр. Как говорится в сообщении пресс-пула Белого дома, в ближайшие дни он будет работать из президентского офиса в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
«Президент Трамп остается в хорошем настроении, у него легкие симптомы, он работает весь день», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
По ее словам, перевод американского лидера в госпиталь обусловлен мерами предосторожности. Дональду Трампу в июне исполнилось 74 года. О том что, у президента и его супруги Мелании тест на коронавирус дал положительный результат, стало известно накануне. Президент США решил сдать анализы после того, как стало известно, что его ближайшая советница Хоуп Хикс заразилась COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала врач о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа.
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