Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют

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Марина Неруцких
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Ближайшие дни 74-летний глава Белого дома из предосторожности проведет в военно-медицинском центре.

Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют

Фото: www.globallookpress / Chris Kleponis

Тема:
Эпидемия коронавируса

Заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа поместят в военно-медицинский центр. Как говорится в сообщении пресс-пула Белого дома, в ближайшие дни он будет работать из президентского офиса в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

«Президент Трамп остается в хорошем настроении, у него легкие симптомы, он работает весь день», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По ее словам, перевод американского лидера в госпиталь обусловлен мерами предосторожности. Дональду Трампу в июне исполнилось 74 года. О том что, у президента и его супруги Мелании тест на коронавирус дал положительный результат, стало известно накануне. Президент США решил сдать анализы после того, как стало известно, что его ближайшая советница Хоуп Хикс заразилась COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала врач о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа.

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