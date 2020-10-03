Отец облившего фекалиями Пашаева рассказал о пропаже сына — видео

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Александр Просяник
Эксклюзив 65

Бывший защитник Михаила Ефремова написал заявление в полицию на своего обидчика.

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

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Отец облившего фекалиями сына бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева признался, что парень пропал. По его словам, Илья не выходит на связь. В беседе с 5-tv.ru он подтвердил, что с ним такое впервые.

Мужчина рассказал, что его уже три дня нет дома. При этом парень ничего не рассказывал своему отцу о произошедшем.

«Ну, не знаю, мы не видели его. Я вам откровенно говорю — его нет. Пропал и все. Говорит все нормально у меня. Просто временно, говорит, я должен скрыться. И все. Потому что неизвестно, чем это закончится все. Я не знаю», — рассказал родитель.

На вопрос о том, прячется ли Илья, он ответил, что наверное, да. Стоит отметить, что парни также не сидят на месте, и видят всю произошедшую ситуацию по-своему. После видеообращения они создали Telegram-канал и рассказали, что планируют сами написать заявление на скандального адвоката.

«Мы попросили добрых журналистов о поддержке и по совету хорошего адвоката идем писать заявление на „фекального“ адвоката за побои, за помои, за кражу документов, кошелька с деньгами и публичную угрозу жизни и здоровью», — рассказали молодые люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна личность облившего Эльмана Пашаева фекалиями. Это молодой человек по имени Илья 1998 года рождения и его все еще не задержали. Инцидент произошел 1 октября. Тогда у здания одного из федеральных каналов неизвестный облил некой жидкостью адвоката. Тот погнался за молодым человеком, догнал и повалил на землю.

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