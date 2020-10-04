Американские журналисты рассказали о панике Трампа, узнавшего о COVID-19

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Светлана Александрова
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Президент США боится умереть от коронавируса, как его друг Стэнли Чера.

Американские журналисты рассказали о панике Трампа, узнавшего о COVID-19

Фото: Reuters / LEAH MILLIS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Заболевший коронавирусом Дональд Трамп испугался смерти. Как написал на своей странице в Twitter журналист издания Vanity Fair Габриел Шерман, когда президент США узнал о положительном тесте на COVID-19, он буквально завалил вопросами своих помощников.

«Я что, кончу как Стэн Чера? Да?», — якобы много раз повторял Трамп.

Предприниматель Стэнли Чера — один из близких друзей американского президента, скончавшийся от коронавируса в апреле 2020 года. По мнению журналиста, это свидетельствует о том, что состояние 74-летнего Трампа на самом деле гораздо хуже, чем это пытаются представить в Белом Доме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о заражении коронавирусом Дональд Трамп сообщил 2 октября в Twitter. COVID-19 обнаружен и у супруги американского президента Меланьи. По словам глава аппарата Белого дома Марка Медоуза, состояние здоровья Трампа вызывает опасения, у него наблюдалось снижение уровня насыщения крови кислородом и была повышена температура. Трамп находится в военном госпитале имени Уолтера Рида.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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