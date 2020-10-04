Американские журналисты рассказали о панике Трампа, узнавшего о COVID-19
Президент США боится умереть от коронавируса, как его друг Стэнли Чера.
Фото: Reuters / LEAH MILLIS
Заболевший коронавирусом Дональд Трамп испугался смерти. Как написал на своей странице в Twitter журналист издания Vanity Fair Габриел Шерман, когда президент США узнал о положительном тесте на COVID-19, он буквально завалил вопросами своих помощников.
«Я что, кончу как Стэн Чера? Да?», — якобы много раз повторял Трамп.
Предприниматель Стэнли Чера — один из близких друзей американского президента, скончавшийся от коронавируса в апреле 2020 года. По мнению журналиста, это свидетельствует о том, что состояние 74-летнего Трампа на самом деле гораздо хуже, чем это пытаются представить в Белом Доме.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о заражении коронавирусом Дональд Трамп сообщил 2 октября в Twitter. COVID-19 обнаружен и у супруги американского президента Меланьи. По словам глава аппарата Белого дома Марка Медоуза, состояние здоровья Трампа вызывает опасения, у него наблюдалось снижение уровня насыщения крови кислородом и была повышена температура. Трамп находится в военном госпитале имени Уолтера Рида.
- 4 окт
- Донни VS Джонни: дебаты Трампа и Байдена разочаровали американских домохозяек
- 4 окт
- Будьте осторожны: назван смертельно опасный посткоронавирусный синдром
- 4 окт
- Состояние здоровья Дональда Трампа резко ухудшилось
- 4 окт
- Очень тревожно: в Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа
- 3 окт
- Ученые описали новые опасные последствия коронавируса у взрослых
- 3 окт
- Посол Евросоюза в Москве оценил перспективы открытия границ с Россией
- 3 окт
- Вирусолог спрогнозировал следующий всплеск COVID-19 в России
- 3 окт
- Какой фактор может снизить иммунитет к коронавирусу?
- 3 окт
- При каком условии москвичи бесплатно получат лекарства для лечения от коронавируса?
- 3 окт
- «Люблю!» — инфицированный коронавирусом Трамп обратился к стране
Читайте также
71%
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?