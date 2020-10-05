Путин в разговоре с Пашиняном подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий

Новый телефонный разговор состоялся в понедельник между Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, инициатором диалога была армянская сторона.

«Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

В ходе разговора отмечалось, что столкновение «приобрело масштабный характер» и ведет к «серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения».

Владимир Путин указал армянскому лидеру на необходимость срочно прекратить боевые действия.

Это уже четвертый разговор глав России и Армении с момента эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Как ранее писал 5-tv.ru, Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину сразу после начала боевых действий. Ситуация там обострилась 27 сентября.

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения и о жертвах среди мирного населения. В свою очередь пресс-служба главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что артиллерийскому обстрелу подверглись Степанакерт и другие населенные пункты. О воздушных и ракетных атаках со стороны Азербайджана заявило и министерство обороны Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Мирные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией до сих пор не достигли желаемого результата. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики. Сама НКР стороной переговоров не является.