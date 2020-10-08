Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения

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Согласно заявлению Минобороны Армении, карабахские силы отбили атаку азербайджанских ВС на южном направлении.

Фото, видео: DAVID GHAHRAMANYAN / NKR INFOCENTER / PAN PHOTO/ТАСС, 5-tv.ru

В Степанакерте заявили о возобновлении с утра боев на северном и южном направлениях.

«Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию и подавлять активность противника», — сообщается на странице Армии обороны в Facebook.

Согласно заявлению Минобороны Армении, карабахские силы отбили атаку азербайджанских ВС на южном направлении. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, утром азербайджанские ВС предприняли попытку наступления на южном направлении, однако отступили, «потеряв три единицы военной техники и 20 человек убитыми и ранеными».

Между тем столица Нагорного Карабаха этой ночью вновь подверглась бомбардировке. По данным съемочной группы «Известий», по Степанакерту были нанесены как минимум четыре мощных удара.

В городе выли сирены воздушной тревоги. В целом ситуация в Нагорном Карабахе накаляется с каждой минутой. Азербайджан сообщает о 30 погибших мирных жителях. Еще около 150 человек — ранены. Постпред Баку в ООН обвинил Армению в нарушении международного права. С подобными заявлениями выступает и Ереван. Вместе с тем обе стороны объявили мобилизацию. Тем временем, журналист американской The New York Time Кристиан Триберт опубликовал серию фотографий, сделанных в аэропорту азербайджанского города Гянджа.

На снимках, по словам репортера, транспортный самолет и два истребителя F-16 ВВС Турции, которые могут быть задействованы в карабахском конфликте. Этот факт в Баку отрицают. Также Триберт заявил, что поддерживаемые Анкарой сирийские наемники воюют бок о бок с войсками Азербайджана.

Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили по телефону министр обороны России Сергей Шойгу и его коллеги в Ереване и Баку. Подробности переговоров не сообщаются.

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