Трамп или Байден? Как скандал в сети за месяц до президентских выборов отразится на результатах

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Дональд Трамп поддержал граждан Мичигана, требовавших смягчить карантин, введенный губернатором штата. Позднее стало известно, что они готовили вооруженный переворот и убийства.

Фото, видео: TASS / EPA / Al Drago / POOL, 5-tv.ru

Один твит может лишить Трампа надежды на второй срок. Президент поддержал граждан Мичигана, они требовали смягчить карантин, введенный губернатором штата. И вот сейчас ФБР арестовало шестерых из числа недовольных жителей — они готовили вооруженный переворот и убийства.

Трампу тут же припомнили весенний твит такой же в кавычках «поддержки». Что это значит за месяц до выборов — разбиралась Алиса Паршакова.

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