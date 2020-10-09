Трамп или Байден? Как скандал в сети за месяц до президентских выборов отразится на результатах
Дональд Трамп поддержал граждан Мичигана, требовавших смягчить карантин, введенный губернатором штата. Позднее стало известно, что они готовили вооруженный переворот и убийства.
Фото, видео: TASS / EPA / Al Drago / POOL, 5-tv.ru
Один твит может лишить Трампа надежды на второй срок. Президент поддержал граждан Мичигана, они требовали смягчить карантин, введенный губернатором штата. И вот сейчас ФБР арестовало шестерых из числа недовольных жителей — они готовили вооруженный переворот и убийства.
Трампу тут же припомнили весенний твит такой же в кавычках «поддержки». Что это значит за месяц до выборов — разбиралась Алиса Паршакова.
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