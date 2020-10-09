Трамп или Байден? Как скандал в сети за месяц до президентских выборов отразится на результатах

Один твит может лишить Трампа надежды на второй срок. Президент поддержал граждан Мичигана, они требовали смягчить карантин, введенный губернатором штата. И вот сейчас ФБР арестовало шестерых из числа недовольных жителей — они готовили вооруженный переворот и убийства.

Трампу тут же припомнили весенний твит такой же в кавычках «поддержки». Что это значит за месяц до выборов — разбиралась Алиса Паршакова.