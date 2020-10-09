Песков допустил введение новых мер при росте случаев коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что новые меры по борьбе с пандемией коронавируса реальны в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Он отметил, что Кремль следит за ситуацией. Несоблюдение рядом граждан социальной дистанции и режима самоизоляции было отмечено на высшем уровне.

«Очевидно, что цифры растут, сегодня действительно печальный антирекорд в России. И очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья», — констатировал он.

Готового плана действий у штаба правительства пока нет.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, то, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов, — заверил Песков. — Это потребует каких-то действий, но каких именно — сейчас я вам не могу сказать».

Конкретной даты обсуждения возможного усиления ограничений в правительстве тоже нет. Все зависит от ситуации в регионах.

«Какого-то точного параметра здесь быть не может, есть общая картина с заполняемостью больниц по регионам, что и составляет запас прочности, — объяснил Дмитрий Песков. — В зависимости от этого регионы будут принимать решение и будет реагировать федеральный штаб».

Также пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос представителя URA.RU о введенных в Башкирии и Орловской области ограничениях на въезд. Он опроверг предположение, что в России будут запрещать гражданами перемещаться между регионами.

«Это же не перекрытие границ, определенные меры контроля по въезжающим в регионы вполне допустимы», — заявил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Росздравнадзоре ответили на слухи о побочном эффекте лекарства от коронавируса.