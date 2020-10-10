«Старался завладеть моим вниманием»: любовница Картрайта о знакомстве с рэпером

Надежда Романенко — девушка, имя которой прогремело после смерти рэпера Энди Картрайта. Ее называют любовницей музыканта и, по одной из версий, именно ревность к ней со стороны жены артиста Марины Кохал могла стать причиной убийства, а затем и расчленения рэпера.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Надежда Романенко рассказала, как познакомилась с Александром Юшко, который был более известен под псевдонимом Энди Картрайт.

«Мы познакомились в 2013 году благодаря людям, которые привезли его на первый сольный концерт в России. Это были мои друзья, я не слышала его треков, не любила его треков», — заявила девушка.

Она также отметила, что несмотря на то, что его она не знала, уже тогда чувствовала некую связь сс музыкантом. По ее словам, было ощущение, как будто они были знакомы. Следующая встреча произошла спустя год. И с тез пор они начали общаться.

«Он старался отгородить меня от друзей и завладеть моим вниманием. Мне показался он приятным, начитанным, умным человеком. После этого я ему сказала: «Твое место в Питере, это город львов, а ты — лев. Самое то жить здесь», — добавила Романенко.

Девушка также рассказал, что музыкант ей нравился не только, как привлекательный мужчина, но и как интеллектуально развитый человек. Они часто беседовали о поэзии, о красоте мира, о вдохновении.

«Я могла только поддерживать его дело, потому что людям надо совершенствоваться. Он мог со мной советоваться. Интересный внешне, обворожительный», — рассказала девушка.

Надежда Романенко также подчеркнула, что Энди Картрайт ей запал в душу с первой встречи. Ему всегда удавалось находить время, чтобы ей помочь, несмотря на то, что у него была семья.

Будучи на допросе после смерти рэпера Романенко рассказала, что в последний раз она и Картрайт виделись перед началом самоизоляции. 20 марта девушка уехала в Пензу, и их общение продолжилось только в переписке. Последнее сообщение рэпер написал своей любовнице ночью 25 июля. При этом Романенко утверждала, что с телефона музыканта в этот день пришло еще одно послание, но его автором, по словам девушки, была уже Кохал, хотя и пыталась при этом выдавать себя за собственного мужа. 30 июля из СМИ Надежда Романенко узнала о смерти рэпера.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) — рэпер родом из Украины. Он переехал в Петербург, где принимал участие в рэп-баттлах, преимущественно Versus Battle. На счету музыканта восемь студийных альбомов.

Останки Энди Картрайта были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где проживал последние годы музыкант с женой. По словам жены рэпера, он умер от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть якобы бесславную смерть супруга, Марина Кохал решила расчленить его тело. После этого безутешная вдова планировала избавиться от останков и заявить о пропаже благоверного. Однако после того, как тело музыканта было расчленено, весь прежний пыл Марина Кохал подрастеряла и обратилась за помощью к адвокату. Последняя и сообщила о трупе правоохранителям.

31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге. Вдова утверждала, что решилась на расчленение тела, чтобы скрыть факт его смерти в результате употребления наркотиков, и постирала внутренности мужа якобы для того, чтобы избавиться от неприятного запаха. При этом в организме мужчины эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать расчлененного рэпера Энди Картрайта обратилась за помощью к Мишустину.