Мать расчлененного рэпера Энди Картрайта обратилась за помощью к Мишустину

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Виктория Андреева
Эксклюзив 32

Трагедия с известным музыкантом произошла в июле 2020 года.

Фото, видео: Соцсети, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Адвокат матери расчлененного рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) Валентины Юшко обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь проживающей на Украине женщине пересечь границу России.

В официальном запросе, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, юрист Антон Кобит излагает обстоятельства трагической гибели музыканта. В частности, указывает, что его супруга — Марина Кохал — находится под арестом как подозреваемая в жестокой расправе над мужем. По версии следствия, она на почве личной неприязни убила Юшко, а затем расчленила его труп, спрятала останки по пакетам с целью последующего уничтожения.

Адвокат матери погибшего подчеркивает, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации ни она, ни сестра покойного Катерина Юшко не имеют возможности пересечь границу РФ. Таким образом пострадавшие лишены возможности принимать участие в следственных мероприятиях.

«Во въезде на территорию РФ Валентине Юшко и Катерине Юшко <…> было отказано в пограничном пункте <…> несмотря на предъявление официального письменного уведомления СО СК по Центральному району Санкт-Петербурга о необходимости явиться 24 августа 2020 года для ознакомления с постановлением о признании Валентины Юшко потерпевшей, допроса в качестве потерпевшей и допроса в качестве свидетеля Катерины Юшко. При таких обстоятельствах родственники погибшего до сих пор не допрошены, хотя могут сообщить важные обстоятельства», — говорится в документе.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами и имея в виду тот факт, что дело приобрело небывалый общественный резонанс, адвокат Кобит просит от Мишустина содействия по данному вопросу.

5-tv.ru

31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга — рэпера Энди Картрайта. Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге. Вдова утверждала, что решилась на расчленение тела, чтобы скрыть факт его смерти в результате употребления наркотиков, и постирала внутренности мужа якобы для того, чтобы избавиться от неприятного запаха. При этом в организме мужчины эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Марины Кохал Ирина Скурту пожаловалась на незаконные действия со стороны правоохранителей по отношению к своей клиентке.

Тема:
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