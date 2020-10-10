«Брак у них был фиктивный»: любовница Картрайта рассказала, зачем он женился на Кохал

Отношения Марины Кохал и расчлененного рэпера Энди Картрайта были основаны на расчете, любви между ними не было. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщила любовница музыканта Надежда Романенко.

«Она (Кохал — Прим. ред.) же сделала ему предложение переехать в Россию. Ему нужно было здесь жить, а чтобы легально находиться в стране (Картрайт — уроженец Украины — Прим. ред.) в тот момент нужно было жениться (на гражданке РФ — Прим. ред.)», — сказала любовница рэпера.

По словам девушки, друзья и знакомые Картрайта удивились, когда узнали, что он собирается жениться на Марине Кохал. Сейчас она уверена, что чувств между супругами не было.

«Брак у них был фиктивный. В смысле, они заключили договор брачный, а любящие люди не заключают никаких договоров <…> Я его (брачный договор — Прим. ред.) не читала, я его не видела. Просто знаю, что он был подписан, что он (Картрайт — Прим. ред.) никак к ее (Кохал — Прим. ред.) владениям не относится», — сказала Романенко.

Она подчеркнула, что идея подписания брачного договора принадлежала Марине Кохал. В качестве мотива девушка указала желание «уже тогда что-то от него (Картрайта — Прим. ред.) поиметь».

«Гонорар был полностью на ее карте. Она также стала его продюсером и, соответственно, управляла его поездками, его соцсетями. То есть, просто взяла его под контроль всеобщий, поэтому он уже отстранился от телефонов, интернет-сетей», — пояснила Романенко.

Расчлененное тело Энди Картрайта было обнаружено 29 июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Там музыкант несколько лет жил со своей женой Мариной Кохал и сыном. Супруга Картрайта пояснила, что тот умер от передозировки наркотиков. Якобы она расчленила его тело в попытке скрыть бесславную смерть мужа. Однако перед избавлением от останков Марина обратилась за помощью к адвокату. Последняя в итоге сообщила об этом правоохранителям.

31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ в организме мужчины. В настоящее время обвиняемая находится в СИЗО. В конце сентября ей продлили срок заключения под стражей до 30 октября.

В ходе расследования дела стало известно, что, находясь в браке, Энди Картрайт встречался с Надеждой Романенко. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она рассказала об их знакомстве и развитии отношений, отказе от его предложения руки и сердца, а также о месте наркотиков в жизни рэпера.