Нина Ургант заявила, что сделает прививку от COVID-19 если Путин попросит

Знаменитая советская актриса, бабушка телеведущего Ивана Урганта призналась, что боится негативных последствий вакцинации от коронавируса. Нине Николаевне 91 год и, осознавая себя в группе риска, она старается не выходить из дома и принимает только близких и помощников по хозяйству. Сделать прививку ей пока не предлагали, но и сама она не торопится сделать укол.

«А если предложат, я даже не знаю, как быть. Я тут вычитала, что Миша Боярский упал в обморок, когда ему сделали этот укол… С одной стороны, я не выхожу из дома совсем. Поэтому надеюсь, что меня эта беда не коснется. А с другой стороны… Если президент мне скажет, то могу и сделать. Мне очень жалко нашего президента Владимира Владимировича, который тратит свои силы на то, чтобы этот вирус проклятый искоренить», — цитирует народную артистку РСФСР «Собеседник».

Нина Николаева сказала, что хоть сама она в связи с возрастом и состоянием здоровья почти не выходит из дома и не рискует заразиться, она очень переживает за других. Поначалу, призналась актриса, она вообще приняла новость о COVID-19 как шутку, но потом поняла серьезность ситуации. Сегодня страшнее вируса, по ее мнению, только война в Нагорном Карабахе.

«Только наша страна встала на ноги — и вот тебе новая напасть», — добавила она.

Звезда кино рассказала, что ее помощники используют все необходимые средства защиты, но ее сын Андрей Ургант и внук Иван маски не надевают, так как более легко относятся к происходящему.

www.globallookpress / Igor Primak

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