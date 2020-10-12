Лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2020: кто они?

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике.

Ими стали американские ученые из Стэнфорда — Пол Милгром и Роберт Уилсон за разработку теории аукционов.

В шведской академии наук ее посчитали ключевой для понимания механизмов рынка. Милгром и Уилсон также придумали новый аукционный формат, по которому с молотка можно продать, к примеру, радиочастоты или полезные ископаемые.

Вручение Нобелевских премий из-за пандемии пройдет виртуально и без традиционного банкета.