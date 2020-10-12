Лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2020: кто они?
В этом году вручение Нобелевских премий из-за пандемии пройдет виртуально.
Фото, видео: www.globallookpress / Anders Wiklund/Tt; 5-tv.ru
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике.
Ими стали американские ученые из Стэнфорда — Пол Милгром и Роберт Уилсон за разработку теории аукционов.
В шведской академии наук ее посчитали ключевой для понимания механизмов рынка. Милгром и Уилсон также придумали новый аукционный формат, по которому с молотка можно продать, к примеру, радиочастоты или полезные ископаемые.
Вручение Нобелевских премий из-за пандемии пройдет виртуально и без традиционного банкета.
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