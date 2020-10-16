«Доигрался»: Лена Миро объяснила, что привело к смерти экс-мужа блогера Стужук

Скандальный блогер Лена Миро назвала «ожидаемой» смерть бывшего мужа Софии Стужук. Она разъяснила многочисленным подписчикам свое мнение в блоге.

«Мрут раньше срока по причине собственной глупости», — констатировала журналистка.

Миро известна своими резкими высказываниями на тему звезд. Не пощадила она и семейство Стужук. В первую очередь потому, что Дмитрий до последнего отрицал существование коронавируса. Когда ему поставили диагноз, он не хотел лечиться по рекомендациям врачей, что и привело к трагедии, считает блогерша.

Instagram @sofia_stuzhuk

Кроме того, в семье практиковали домашние роды, отрицали традиционное лечение и вакцинацию. Миро резко прошлась по всем основным вехам истории Стужуков.

«Играют в русскую рулетку со своими собственными жизнями и жизнями своих детей. Один уже доигрался. Жалко? Мне — нет», — написала Миро в конце гневного поста.

В комментариях многие поддержали блогера и привели свои истории из жизни беспечных людей, инфицированных коронавирусом. Как заметила одному из комментаторов Миро, вина за их поведение лежит еще и на их кумирах. Многие «изливают свою шизофрению» в соцсети, убеждая подписчиков, что пандемия не опасна.

Также большинство пользователей выступили на стороне Лены Миро относительно поведения Дмитрия и Софии. Они вспомнили, что он до последнего не носил маску на отдыхе в Турции, поэтому мог заразить огромное количество людей.

«Подозревая у себя COVID, не посчитал нужным надеть маску», — возмутилась блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, как София Стужук сообщила о смерти экс-мужа от коронавируса.