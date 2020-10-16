«Доигрался»: Лена Миро объяснила, что привело к смерти экс-мужа блогера Стужук

|
Анастасия Шадская
1 426

Экс-супруг киевской блогерши умер от коронавируса. Журналистка назвала его смерть ожидаемой.

«Доигрался»: Лена Миро объяснила, что привело к смерти экс-мужа блогера Стужук

Фото: Instagram @sofia_stuzhuk

Тема:
Эпидемия коронавируса

Скандальный блогер Лена Миро назвала «ожидаемой» смерть бывшего мужа Софии Стужук. Она разъяснила многочисленным подписчикам свое мнение в блоге.

«Мрут раньше срока по причине собственной глупости», — констатировала журналистка.

Миро известна своими резкими высказываниями на тему звезд. Не пощадила она и семейство Стужук. В первую очередь потому, что Дмитрий до последнего отрицал существование коронавируса. Когда ему поставили диагноз, он не хотел лечиться по рекомендациям врачей, что и привело к трагедии, считает блогерша.

Instagram @sofia_stuzhuk

Кроме того, в семье практиковали домашние роды, отрицали традиционное лечение и вакцинацию. Миро резко прошлась по всем основным вехам истории Стужуков.

«Играют в русскую рулетку со своими собственными жизнями и жизнями своих детей. Один уже доигрался. Жалко? Мне — нет», — написала Миро в конце гневного поста.

В комментариях многие поддержали блогера и привели свои истории из жизни беспечных людей, инфицированных коронавирусом. Как заметила одному из комментаторов Миро, вина за их поведение лежит еще и на их кумирах. Многие «изливают свою шизофрению» в соцсети, убеждая подписчиков, что пандемия не опасна.

Также большинство пользователей выступили на стороне Лены Миро относительно поведения Дмитрия и Софии. Они вспомнили, что он до последнего не носил маску на отдыхе в Турции, поэтому мог заразить огромное количество людей.

«Подозревая у себя COVID, не посчитал нужным надеть маску», — возмутилась блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, как София Стужук сообщила о смерти экс-мужа от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 окт
Подробности смерти бывшего мужа известного блогера Софии Стужук
17 окт
Скворцова рассказала о «выключающем» COVID-19 лекарстве
17 окт
Кристина Асмус резко ответила на обвинения в хайпе на коронавирусе
17 окт
Роспотребнадзор: большинство заразившихся COVID-19 работников — офисные служащие
16 окт
Минздрав ввел предельные отпускные цены на лекарства от СOVID-19
16 окт
Глава Роспотребнадзора предостерегла от безответственного отношения к коронавирусу
16 окт
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19
16 окт
Какие патологии при COVID-19 повышают риск летального исхода — мнение кардиолога
15 окт
В Москве без маски не пустят в транспорт, даже если проезд оплачен
15 окт
Когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад — прогноз Роспотребнадзора

Читайте также

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
77.96
0.01 91.30
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
Ирина Пегова перевоплотилась во Фриду Кало на ледовом шоу — фото
9:16
Названы неочевидные симптомы, предвещающие инфаркт
9:06
Новая функция WhatsАрр облегчит жизнь пользователям
8:45
Опасное чувство: ТОП-5 звезд, которые встречались с криминальными авторитетами
8:35
«Плевок в наши лица»: Миро о присвоении Тодоренко звания «Герой пятилетия»
8:13
Видео: Цех по производству перчаток загорелся в Иванове

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака
Мартиросян прокомментировал скандал вокруг фотографий Воли с эскортницей
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок