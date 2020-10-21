Худрук Малого драматического театра Лев Додин инфицирован коронавирусом

Художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Лев Додин инфицирован COVID-19. Об этом пресс-служба МДТ сообщила в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что 76-летний народный артист РФ проходит лечение на дому. Супруга режиссера — 71-летняя актриса Татьяна Шестакова госпитализирована.

В театре также предупредили зрителей о переносе ближайших спектаклей на ноябрь.

«Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолет, чтобы успеть на наших „Братьев Карамазовых“. Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе. Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова госпитализирована», — говорится в сообщении МДТ.

ВКонтакте @mdt_dodin

Академический Малый драматический театр — Театр Европы был создан в 1944 году решением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся. Изначально театр был передвижным, не имел собственного здания, а его труппа давала спектакли в городках и селах Ленинградской области. Только в 1956 году МДТ было выделено здание на улице Рубинштейна.

Всемирную славу театр обрел в 1988 году после назначения на должность главного режиссера Льва Додина. Спектакли МДТ с той поры увидели зрители более чем 60 городов в Европе, Южной и Северной Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Светлана Крючкова возвращается на сцену БДТ.