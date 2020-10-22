Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о «пьяном» ДТП
Знаменитый актер полностью раскаялся в суде, выплатил компенсации пострадавшим и попросил освободить его.
Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о «пьяном» ДТП. Срок сократился лишь на полгода и составил семь лет и шесть месяцев колонии общего режима. На решение суда влияние оказала именно выплаченная компенсация родственникам погибшего Сергея Захарова.
«Суд учел в качестве смягчающ обстоятельства добровольную компенсацию осужденным морального вреда потерпевшим и снизил назначенное до 7 лет 6 месяцев лишения свободы», — гласит новый приговор.
Представляющий интересы потерпевших адвокат Александр Добровинский по окончании заседания назвал решение судейской коллегии справедливым.
«Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда», — резюмировал защитник.
Дело по апелляции Михаила Ефремова слушалось тройкой судей под председательством Любови Ишмуратовой. Адвокаты актера уже заявили, что будут опротестовывать. Что касается самого актера, то он, скрестив руки, в недоумении смотрел на судью после оглашения решения.
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