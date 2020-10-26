«Жизнь не станет прежней»: дочь Легкоступовой раскроет правду о смерти певицы

Дочь скоропостижно скончавшейся заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой заявила, что отныне всю информацию о ходе дела по выяснению обстоятельств таинственной смерти звезды будет освещать сама.

Анетта Бриль опубликовала пост в Instagram, где заявила, что более не может допустить грязного пиара некоторых личностей вокруг трагедии в ее семье, поэтому настало время раскрыть все карты.

«Конечно, жизнь никогда не станет прежней, а сквозь призму улыбки всегда будет идти тень грусти и тоски… Теперь я считаю самым правильным начать „прямой“ диалог от первого лица, а не от третьих лиц и подчас „кривых“ источников, или ниоткуда выплывших-странных „друзей“, которые все это время хайпились на этой теме как могли», — написала дочь Легкоступовой.

Вместе с тем Анетта Бриль выразила благодарность как поклонникам певицы, поддержавшим ее в трудный период, так и знаменитостях, оказавшим содействие и помощь в решении запутанной ситуации. В частности, своему юристу и звездному адвокату Сергею Жорину, певице Наталье Штурм и продюсеру Иосифу Пригожину, певцу и композитору Александру Левшину и другим.

Instagram @anetta_bril

«Светлая память вашей маме, а вам жить дальше, чтобы в вашей жизни все было хорошо»,

«Пожалуйста, появляйтесь чаще, от вас исходит свет вашей мамочки, и сами вы прекрасный и сильный человек!»

«Мамочка будет вашим ангелом хранителем, а мы будем помнить нашу ягодку и слушать ее песни», — обращались к Анетте Бриль фолловеры.

Заслуженная артистка РФ, певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь певицы нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Супруг знаменитости незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незадолго до смерти певица Валентина Легкоступова была жестоко избита.