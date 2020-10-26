«Жизнь не станет прежней»: дочь Легкоступовой раскроет правду о смерти певицы

|
Виктория Андреева
1 332

Анетта Бриль поблагодарила всех, кто поддержал ее в тяжелый период.

«Жизнь не станет прежней»: дочь Легкоступовой раскроет правду о смерти певицы

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Дочь скоропостижно скончавшейся заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой заявила, что отныне всю информацию о ходе дела по выяснению обстоятельств таинственной смерти звезды будет освещать сама.

Анетта Бриль опубликовала пост в Instagram, где заявила, что более не может допустить грязного пиара некоторых личностей вокруг трагедии в ее семье, поэтому настало время раскрыть все карты.

«Конечно, жизнь никогда не станет прежней, а сквозь призму улыбки всегда будет идти тень грусти и тоски… Теперь я считаю самым правильным начать „прямой“ диалог от первого лица, а не от третьих лиц и подчас „кривых“ источников, или ниоткуда выплывших-странных „друзей“, которые все это время хайпились на этой теме как могли», — написала дочь Легкоступовой.

Вместе с тем Анетта Бриль выразила благодарность как поклонникам певицы, поддержавшим ее в трудный период, так и знаменитостях, оказавшим содействие и помощь в решении запутанной ситуации. В частности, своему юристу и звездному адвокату Сергею Жорину, певице Наталье Штурм и продюсеру Иосифу Пригожину, певцу и композитору Александру Левшину и другим.

Instagram @anetta_bril

«Светлая память вашей маме, а вам жить дальше, чтобы в вашей жизни все было хорошо»,

«Пожалуйста, появляйтесь чаще, от вас исходит свет вашей мамочки, и сами вы прекрасный и сильный человек!»

«Мамочка будет вашим ангелом хранителем, а мы будем помнить нашу ягодку и слушать ее песни», — обращались к Анетте Бриль фолловеры.

Заслуженная артистка РФ, певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь певицы нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Супруг знаменитости незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незадолго до смерти певица Валентина Легкоступова была жестоко избита.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
22 окт
Стало известно о смерти еще одной возлюбленной вдовца Легкоступовой
21 окт
Кто подсадил Легкоступову на алкоголь и чего добивается ее муж Фирсов?
14 окт
«Рыдала над пропастью»: Легкоступова приходит к подруге в снах и молит о помощи
14 окт
Душа страдает: подруга Легкоступовой умоляет захоронить прах артистки
13 окт
Что нашли следователи в квартире Легкоступовой в день ее смерти — эксклюзивное фото
12 окт
Исчезнувшую накануне Хлебникову обвинили в пристрастии к алкоголю вслед за Овсиенко
11 окт
Почему по факту смерти Легкоступовой не завели уголовное дело? Отвечает Жорин
9 окт
«Гантель со следами крови»: появились доказательства убийства Легкоступовой
8 окт
«Важно не упустить момент»: подруга Легкоступовой опасается за жизнь «спивающейся» Овсиенко
26 сент
«Там все драгоценности!» — вдовец Легкоступовой мог сбежать в Турцию с ее богатствами

Читайте также

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.44
-0.03 90.45
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:54
Беременна! Обнаженная Эмили Ратаковски показала округлившийся живот — видео
23:40
Третья попытка гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе сорвана
23:28
Жена Сергея Жигунова нашла виновных в романе артиста с Анастасией Заворотнюк
23:17
«Дорога с чистого листа»: Гассиев рассказал о подготовке к дебюту в тяжелом весе
23:12
Детектор лжи вывел на чистую воду двух любовниц Тарзана, водивших его за нос
22:56
«Есть проблемы»: Никас Сафронов рассказал о состоянии Кондулайнен после инсульта

Сейчас читают

Сергей Жорин оценил перспективы Дрожжиной и Цивина в деле об имуществе Баталова
«Они думали, что им сойдет с рук» — друг Баталова о мошенничестве с имуществом
Топалова потребовали выгнать из шоу «Ледниковый период»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок