«Чувством долга перед родиной» объяснил подвиг героев Второго народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского президент России Владимир Путин. В рамках встречи с молодежью после возложения цветов к памятнику защитников Москвы, глава государства объяснил, почему так важно помнить об обязанностях перед государством.

Торжественная церемония состоялась в День народного единства на Красной площади. Пообщавшись с присутствовавшими на процессии студентами вузов, глава государства обратился к ним с напутственными пожеланиями. После рассказа девушки из Удмуртии о планах стать экспертом в политике и работать в школе, Путин поинтересовался, какие главные мысли она хотела бы донести до детей.

«Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права», — решительно ответила президенту студентка.

Владимир Путин похвалил девушку, но тут же уточнил, что она думает об обязанностях человека перед государством. Та, в свою очередь, ответила, что они должны быть в сердце...

«Точно. Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», — подчеркнул российский лидер.

На примере Минина и Пожарского он объяснил, что не знай эти герои той тесной связи между правами и обязанностями, вряд ли бы по зову сердца они решились собрать ополчение, чтобы спасти столицу.

«Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу», — подытожил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства.