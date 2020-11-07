Гибель в авиакатастрофе молодого и набирающего обороты телеведущего Александра Колтового и его супруги в авиакатастрофе в Подмосковье шокировала его коллег.

Пресс-секретарь Леры Кудрявцевой, с которой он был соведущим в программе «Звезды сошлись», заявил, что она в шоковом состоянии и не может прокомментировать произошедшее.

«Ни с кем не разговаривает. Вся в слезах», — подчеркнул он.

Александр пришел на проект минувшим летом, заменив Оскара Кучеру. Ранее он был известен телезрителям по другому проекту телеканала НТВ «ДНК», ведущим которой он стал в 2018 году.

Только что смерть Колтового и его супруги подтвердил телеканал НТВ.

«Да, к сожалению, с прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий „ДНК“ и „Звезды сошлись“ Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня», — заявила в интервью 5-tv.ru Мария Безбородова.

Информации о дате прощания пока нет.