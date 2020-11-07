«Вся в слезах» — Лера Кудрявцева шокирована гибелью коллеги в авиакатастрофе
Только что смерть Алексея Колтового и его супруги официально подтвердил телеканал НТВ.
Фото, видео: Instagram @koltovoy, 5-tv.ru
Гибель в авиакатастрофе молодого и набирающего обороты телеведущего Александра Колтового и его супруги в авиакатастрофе в Подмосковье шокировала его коллег.
Пресс-секретарь Леры Кудрявцевой, с которой он был соведущим в программе «Звезды сошлись», заявил, что она в шоковом состоянии и не может прокомментировать произошедшее.
«Ни с кем не разговаривает. Вся в слезах», — подчеркнул он.
Александр пришел на проект минувшим летом, заменив Оскара Кучеру. Ранее он был известен телезрителям по другому проекту телеканала НТВ «ДНК», ведущим которой он стал в 2018 году.
Только что смерть Колтового и его супруги подтвердил телеканал НТВ.
«Да, к сожалению, с прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий „ДНК“ и „Звезды сошлись“ Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня», — заявила в интервью 5-tv.ru Мария Безбородова.
Информации о дате прощания пока нет.
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