Жена погибшего в авиакатастрофе журналиста Колтового жива

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Алина Потёмкина
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Об этом в сети сообщила Лера Кудрявцева.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, Telegram @moscowmap

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Жена погибшего в авиакатастрофе журналиста Александа Колтового жива. Об этом на своей странице в Instagram сообщила Лера Кудрявцева.

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется», — сообщила телеведущая.

Instagram @leratv

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб во время крушения легкомоторного самолета в Московской области. На борту разбившегося легкомоторного самолета было также обнаружено тело женщины. Изначально было сделано предположение, что в самолете вместе с Колтовым летела его супруга, теперь следователям предстоит выяснить личность погибшей.

Телеведущему был всего 41 год. У него остался маленький ребенок.

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