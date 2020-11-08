Америку снова зауважают в мире: Байден объявил о приоритетах на посту президента
Выступление транслировалось в Таймс-сквер, где собрались сторонники демократа.
Фото: ТАСС / CNP via ZUMA Wire
Объявивший себя 46-м президентом США Джозеф Байден выступил с очередным телеобращением перед американцами. Первой слово взяла Камала Харрис, которая в случае победы 77-летнего политика займет кресло вице-президента. Она поблагодарила избирателей за то, что они проголосовали и выбрали «надежду и правду».
Выбежавший к трибуне Джо Байден начал речь с очередного заявления о победе на выборах, после чего незамедлительно перешел к своим задачам на посту 46-го президента США. Политик пообещал «не разделять, а объединять» США, а также снова сделать Америку уважаемой за рубежом. По словам демократа, США — это маяк для всей планеты.
В число приоритетных задач, которые Байден собирается поставить перед своей администрации также вошла борьба с пандемией коронавируса, на которую демократ пообещал не жалеть средств.
Выступление Камалы Харрис и Джо Байдена транслировалась на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где собрались сторонники демократа. В своей речи политик обратился к тем, кто голосовал за Трампа, призвав дать друг другу шанс.
«Наши оппоненты — не враги, они тоже — американцы», — сказал Байден.
Кандидат от партии Демократов, не дожидаясь официальных результатов подсчета голосов, 7 ноября, объявил о победе на выборах президента США.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение политолога, который предсказал раскол в стране из-за поспешного заявления Джозефа Байдена.
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