Трамп готовит сенсационное разоблачение Байдена

Исход президентских выборов в США, похоже, будет решаться в суде. Дональд Трамп готовит сенсационное разоблачение своего соперника Джо Байдена и уже завалил исками несколько штатов, заявляя, что выборы у него украли.

Сам Байден еще до подведения окончательных итогов уже объявил себя новым лидером Америки. Но не рано ли праздновать победу? Из штатов репортаж Максима Приходы.

Улыбающиеся фотографии Байдена и Харрис озаряют главную площадь соединенных штатов Таймс сквер. Для американцев, по крайней мере живущих здесь, в Нью-Йорке — победа демократического дуэта уже свершившийся факт.

А вот Трамп признавать поражение не спешит. Засыпает и просыпается с телефоном в руках, публикуя твиты. Общий смысл — выборы украдены. Twitter под каждым таким пассажем ставит плашку о том, что сообщение спорное. Но оспаривать теперь уже в судах многочисленные адвокаты Трампа будут результаты всенародного голосования.

«Есть веские доказательства того, что эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно и в десяти. Для Трампа было бы неправильно признавать поражение. Есть более 50 свидетелей нарушений на выборах, и 9 ноября будут поданы в суд соответствующие иски», — считает адвокат Трампа Руди Джулиани.

Правда, уже в четырех штатах первые иски от Трампа уже отвергли. Но есть вышестоящие инстанции. Трамп пообещал, что дойдет до Верховного суда. В некоторых штатах, даже ключевых, с большим количеством голосов выборщиков — его отставание составило десятые доли процента. Это несколько тысяч голосов. Доказав, что они были вброшены, он надеется вернуть себе победу. И теоретически может это сделать.

«Ему не нужно выигрывать все суды. Ему нужна Пенсильвания и один из каких-нибудь трех штатов: Аризона, Невада или Висконсин. Кажется, что в Северной Каролине победителем останется он. В Джорджии он тоже близок к победе. А вот Пенсильвания ему нужна при любом раскладе», — уверен бывший сенатор от Пенсильвании Брюс Маркс.

И под петицией «за честные выборы», то есть за Трампа, подписались уже 1,5 миллиона человек. В его победу верят и простые белые американцы из глубинки. Вот так под его предвыборный гимн — отплясывают в Аризоне…

Телепроповедники натурально смеются над победой Байдена.

Но в больших городах у Трампа поддержки нет. Даже среди таксистов, которые лично заинтересованы, чтобы в городе был закон и порядок и которые, как известно, лучше всех разбираются в политике.

«Он не понимает, что эта Америка — страна иммигрантов, а не страна реднеков. Здесь вся страна иммигранты. Из разных стран мира. Здесь нет местных. Трампа папа сам приехал из Германии. Мама из Шотландии. Какой ты американец?! Такой же, как я!» — говорит таксист Равшан Аббасов.

О том, насколько сильно радовался город, можно судить по этим кадрам. Как только ведущие каналы объявили о пусть и предварительной победе Байдена, Нью-Йорк просто сошел с ума.

Больше всего людей, празднующих победу Байдена, собралось у подножья башни Трампа. Фирменное трамповское «ты уволен» теперь адресовано ему самому.

В телеэфире продолжают иронизировать: Трамп, очевидно, в ближайшие дни не выступит с традиционной «речью побежденного», поэтому за него это сделал Алек Болдуин.

«Посмотрите — на карту — не было никакой синей, демократической волны — только красная волна!» — пародирует главу государства голливудский актер.

«Извините, это карта распространения коронавируса!» — стеснительно признается помощница.

Джим Керри в образе Байдена произносит то, что у политика-демократа явно сейчас на уме:

«Бывают ситуации и сейчас одна из них, когда есть победитель и… прррроигравший».

Сам же Байден принимает уже даже не поздравления, а первые президентские решения. Обещал, не дожидаясь инаугурации, ввести общенациональный масочный режим. Ну как ввести — попросить губернаторов. И уже представляет, как будет выгуливать собак на лужайке Белого дома. Одна из них, как выяснилось, из приюта.

А вот Мелания Трамп, как сообщают ее бывшие помощницы, считает дни до момента, когда сможет Белый дом покинуть. Если верить источникам: их с Трампом брак был лишь сделкой, спали они в разных комнатах, а теперь первая леди хочет от него уйти. Так что Трампа в ближайшее время, видимо, ждет два тяжелых расставания — и с женой, и, скорее всего, с президентским креслом.