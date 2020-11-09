«Так и не смог найти общий язык»: внебрачный сын Жванецкого сделал признание

Внебрачный сын ныне покойного сатирика Михаила Жванецкого — сценарист Андрей Рывкин — впервые откровенно рассказал об отношениях со знаменитым отцом. В личном Telegram-канале он опубликовал краткую историю своей биографии.

Известный сатирик никогда не принимал участия в воспитании мальчика. Как говорят — просто не хотел. Еще когда Андрей был совсем маленьким, его мама решила перебраться в США. Там она проживала вместе с любовником, который поддерживал и ее, и ребенка. Сегодня Рывкин признается, как трудно ему было жить, понимая, что Жванецкий далеко и не стремится наладить с ним контакт.

«Ушел человек, чьими словами говорит вся страна, но с которым я так и не смог найти общий язык. Быть сыном Михаила Жванецкого было потрясающе тяжело, но ни на секунду — даже сквозь злость, обиду и годы молчания — я не сомневался в том, что люблю его как отца», — написал Андрей.

Вместе с тем он отмечает, что несказанно рад тому, что еще при жизни великого сатирика нашел в себе силы и мужество обсудить с папой то, что «давило на него все эти годы». Рывкин также счастлив, что сумел найти братьев и наладить с ними общий язык. Сегодня именно они помогают ему справиться с тем ужасом, что охватил его после смерти Михаила Михайловича.

«Я благодарю всех, кто уже второй день выражает мне соболезнования. Ваши слова, ваши молитвы, ваши пожелания сил — все это помогает мне выдержать тот ужас и пустоту, что несет в себе потеря самого близкого человека. Даже если этот человек всегда был вдали. Земля пухом. Никаких обид. Папа, я надеюсь, тебе хорошо», — подытожил Андрей.

ТАСС / Бобылев Сергей

Журналист и сценарист Андрей Рывкин родился 10 января 1983 года от мимолетного романа Михаила Жванецкого с сиделкой его больной матери Региной Рывкиной. Узнав о беременности, женщина сразу сообщила об этом любовнику, однако тот даже под угрозой проведения теста ДНК отказался признавать мальчика. Смерть знаменитого сатирика 6 ноября сделала мужчину круглой сиротой. Его мама скончалась семь лет назад — в 2013 году — и была похоронена в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с церемонии прощания с известным сатириком Михаилом Жванецким.