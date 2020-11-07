Лера Кудрявцева шокирована внезапной гибелью своего коллеги Александра Колтового. Ведущая опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как предчувствовала трагедию, но ничего не могла поделать.

Новость так потрясла знаменитость, что та буквально не может справиться с эмоциями и до конца осознать, что ее друга и соведущего больше нет на свете.

«Господи! Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало. Александр Колтовой — умный, позитивный, скромный, добрый Саша — мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно. Руки трясутся и слезы из глаз. Это просто ******, такого просто не может быть», — написала Кудрявцева.

Она вспомнила, как совсем недавно Колтовой предлагал ей разделить восторг от полета на легкомоторном самолете, но она не одобряла его увлечение этим экстремальным видом отдыха. Именно оно его и сгубило — ведущий разбился в авиакатастрофе, а судно сгорело дотла.

«Все лето он звал меня полетать на самолете над Москвой, еще недавно звонил и говорил: „Полетели“. Я отказывалась и верещала на него, чтоб прекратил заниматься этим опасным делом. Несколько дней уже щемит сердце, я как будто что-то чувствую, но не знаю что. И вчера на Сашку наезжала, чтоб не перебивал — *****, перебивай, делай что хочешь — только будь жив. Господи, разбился с женой, остался ребенок. Что, что происходит… Господи…» — причитала Кудрявцева.

Ранее смерть Колтового и его супруги в авиакатастрофе подтвердил телеканал НТВ, где работал журналист. Трагедия случилась в Помосковье, где самолет ведущего совершил жесткую посадку.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с камеры видонаблюдения, которые зафиксировали последние секунды перед падением легкомоторного самолета, на котором разбился телеведущий Александр Колтовой и его супруга. Он до последнего уводил дымящуюся и плохо управляемую машину от оживленной трассы. Cessna рухнула в поле.