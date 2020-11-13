Погибший Колтовой отрабатывал экстренные ситуации в полете

|
Анастасия Шадская
3 710

Телеведущий разбился на легкомоторном самолете 7 ноября вместе со спутницей. О его практике в качестве пилота рассказал приятель.

Погибший Колтовой отрабатывал экстренные ситуации в полете

Фото: Instagram @koltovoy

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Пилот Николай Лукин рассказал, что его друг Александр Колтовой знал, как вести себя в экстренной ситуации во время полета. Приятель погибшего ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» сообщил, что тот изучал на практике разные варианты возможного развития событий во время управления воздушным судном. 

«Он постоянно отрабатывал экстренные ситуации, в том числе с отключенным двигателем», — привел слова Лукина со ссылкой на канал «Москва 24» ТАСС.

Пилот рассказал, что Колтовой также планировал сесть за штурвал более мощного самолета. Перед смертью он изучал новую технику и полеты по приборам. Лукин также признался, что летал на разбившемся PiperSport в конце октября — самолет был новым, проблем не возникло.

«Мы за месяц (до случившегося — Прим. ред.) с Колтовым летали по Золотому кольцу — Суздаль, Владимир, Ярославль. До Рыбинска не долетели, так как хотели вернуться до заката», - вспомнил он. 

Именно в Рыбинск и направлялся телеведущий, как выяснилось недавно. Вероятно, во время полета у него отказал двигатель. Техническую неисправность следователи считают основной причиной случившейся трагедии.

Лукин выдал и еще две сенсации — оба пассажира были застрахованы, а в самолете PiperSport предусмотрена система парашютирования. Однако воспользоваться ею погибшие Колтовой и сотрудница банка Наталья Климова просто не смогли.

«Ее можно было активировать, но у самолета была недостаточная высота», — пояснил пилот.

Авиакатастрофа под Москвой случилась 7 ноября. Легкомоторный самолет телезвезды Александра Колтового разбился вскоре после вылета из аэропорта «Мяково». В результате трагедии сиротами остались трое маленьких детей — сын самого ведущего и двое малышей его спутницы. Почему она находилась в кабине с ведущим, до сих пор до конца не ясно.

Ранее 5-tv.ru писал, кем на самом деле оказался муж погибшей в авиакатастрофе с Колтовым.

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой
13 нояб
Смерть преследовала Колтового «по пятам» — шокирующее признание экстрасенса
13 нояб
Изменилось место прощания с ведущим НТВ Колтовым
12 нояб
Кем на самом деле оказался муж погибшей в авиакатастрофе с Колтовым?
12 нояб
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница
12 нояб
Названы дата и место прощания с ведущим НТВ Колтовым
12 нояб
Вокруг Леры Кудрявцевой происходят одна трагедия за другой
11 нояб
Эксклюзивное фото самолета, на котором разбился ведущий Колтовой
11 нояб
СК назвал приоритетную версию крушения самолета Александра Колтового
11 нояб
Предсмертные фото телеведущего Колтового исчезли накануне его гибели
11 нояб
Как ведущий Колтовой мог избежать трагической гибели?

Читайте также

+3° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.11
0.90 90.81
0.76
Каким знакам зодиака необходимо срочно почистить карму к Новому году?

Последние новости

11:25
«Чушь собачья!» — Лоза не поверил, что клипы Little Big популярнее песни «Плот»
11:14
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Хадижат Нажмудиновой
11:10
Томский губернатор прокомментировал задержание мэра города Ивана Кляйна
11:06
Суд арестовал зарубившего жену топором в салоне красоты в Ленобласти
11:01
Песков ответил на упреки России в предательстве из-за позиции по Карабаху
10:51
От экстренно севшего в Новосибирске самолета Ан-124 «Руслан» отвалилась деталь

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака
Смерть преследовала Колтового «по пятам» — шокирующее признание экстрасенса
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США