Погибший Колтовой отрабатывал экстренные ситуации в полете

Пилот Николай Лукин рассказал, что его друг Александр Колтовой знал, как вести себя в экстренной ситуации во время полета. Приятель погибшего ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» сообщил, что тот изучал на практике разные варианты возможного развития событий во время управления воздушным судном.

«Он постоянно отрабатывал экстренные ситуации, в том числе с отключенным двигателем», — привел слова Лукина со ссылкой на канал «Москва 24» ТАСС.

Пилот рассказал, что Колтовой также планировал сесть за штурвал более мощного самолета. Перед смертью он изучал новую технику и полеты по приборам. Лукин также признался, что летал на разбившемся PiperSport в конце октября — самолет был новым, проблем не возникло.

«Мы за месяц (до случившегося — Прим. ред.) с Колтовым летали по Золотому кольцу — Суздаль, Владимир, Ярославль. До Рыбинска не долетели, так как хотели вернуться до заката», - вспомнил он.

Именно в Рыбинск и направлялся телеведущий, как выяснилось недавно. Вероятно, во время полета у него отказал двигатель. Техническую неисправность следователи считают основной причиной случившейся трагедии.

Лукин выдал и еще две сенсации — оба пассажира были застрахованы, а в самолете PiperSport предусмотрена система парашютирования. Однако воспользоваться ею погибшие Колтовой и сотрудница банка Наталья Климова просто не смогли.

«Ее можно было активировать, но у самолета была недостаточная высота», — пояснил пилот.

Авиакатастрофа под Москвой случилась 7 ноября. Легкомоторный самолет телезвезды Александра Колтового разбился вскоре после вылета из аэропорта «Мяково». В результате трагедии сиротами остались трое маленьких детей — сын самого ведущего и двое малышей его спутницы. Почему она находилась в кабине с ведущим, до сих пор до конца не ясно.

Ранее 5-tv.ru писал, кем на самом деле оказался муж погибшей в авиакатастрофе с Колтовым.