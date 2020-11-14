Прощание с погибшим в авиакатастрофе ведущим Колтовым проходит в Москве — видео
Журналист погиб в результате крушения воздушного судна, ему был 41 год.
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
В Москве проходит церемония прощания с ведущим передач «ДНК» и «Звезды сошлись» Александром Колтовым. Проводить в последний путь журналиста пришли родственники, друзья и знакомые. Мероприятие проходит в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.
Александр Колтовой разбился 7 ноября на легкомоторном самолете. Вместе с ним погибла его знакомая Наталья Климова. У ведущего остались жена и сын, осиротели и двое малышей его приятельницы. Почему в кабине воздушного судна в роковой день с ним была не супруга, неизвестно. Следствие по делу о гибели журналиста сообщило, что намерено проверить летные документы Колтового.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАК не смогли расшифровать данные с разбившегося самолета Колтового.
- 14 нояб
- В МАК не смогли расшифровать данные с разбившегося самолета Колтового
- 14 нояб
- Зачем Колтовой взял замужнюю Климову в роковой полет? — объяснила певица Штурм
- 13 нояб
- Следствие намерено проверить летные документы Колтового
- 13 нояб
- Недавно стал пилотом: почему подруга Колтового боялась летать с телеведущим?
- 13 нояб
- Александра Колтового похоронят на том же кладбище, что и Фриске
- 13 нояб
- Погибший Колтовой отрабатывал экстренные ситуации в полете
- 13 нояб
- Смерть преследовала Колтового «по пятам» — шокирующее признание экстрасенса
- 13 нояб
- Изменилось место прощания с ведущим НТВ Колтовым
- 12 нояб
- Кем на самом деле оказался муж погибшей в авиакатастрофе с Колтовым?
- 12 нояб
- Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница
Читайте также
80%
0.22 91.32
0.51
Нашли ошибку?