В Москве проходит церемония прощания с ведущим передач «ДНК» и «Звезды сошлись» Александром Колтовым. Проводить в последний путь журналиста пришли родственники, друзья и знакомые. Мероприятие проходит в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

Александр Колтовой разбился 7 ноября на легкомоторном самолете. Вместе с ним погибла его знакомая Наталья Климова. У ведущего остались жена и сын, осиротели и двое малышей его приятельницы. Почему в кабине воздушного судна в роковой день с ним была не супруга, неизвестно. Следствие по делу о гибели журналиста сообщило, что намерено проверить летные документы Колтового.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАК не смогли расшифровать данные с разбившегося самолета Колтового.