Технический эксперт Юрий Антипов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сделал предположение о неисправности, спровоцировавшей крушение легкомоторного самолета, за штурвалом которого сидел ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой.

Специалист отметил, что изначально следствие рассматривало две версии произошедшего — ошибка пилотирования или техническая неисправность. Юрий Антипов в тот момент сразу отверг первый вариант развития трагических событий.

«Когда мне удалось посмотреть видео, я подумал, что в этот момент винт, скорее всего, уже не вращался. Потому что там, где мы видим сгоревшие остатки самолета, там плоскости, плоскости пропеллера, лопасти — они целые, неизогнутые. Лопасти имеют достаточно большую инерцию при вращении. При падении часть лопастей проходит по земле и начинается их изгиб или отрыв лопастей у пропеллера. Я видел, что лопасти прямые, поэтому сделал вывод, что двигатель уже не работал, лопасти не вращались», — отметил технический специалист.

Эксперт отметил, что на кадрах с видеорегистратора автомобиля в момент, когда самолет Колтового пролетает над дорогой, виден тянущийся за воздушным судном из моторного отсека белый шлейф. Юрий Антипов склонен считать, что вскоре после вылета с подмосковного аэродрома «Мячково» двигатель летательного аппарата начал испытывать масляное голодание, вызванное разгерметизацией магистрали.

«Как известно, если плохо подмажешь, далеко не поедешь. У Колтового, скорее всего, масло было выгнано, когда он летел еще над трассой. Буквально несколько секунд, полминуты и двигатель без масла. И дальше произошел тот случай, о котором мы говорим», — сказал эксперт.

Юрий Антипов сделал предположение, что Александра Колтового инструкторы не готовили к подобным инцидентам в небе. Любой более или менее опытный пилот сразу обратил бы внимание показания приборов — температура двигателя и давление масла. В случае ненормативных данных следовало сразу развернуться и совершить посадку на аэродроме вылета.

«А он продолжил этот полет, поэтому для него, скорее всего, это стало неожиданностью, а это упущение тех, кто его обучал», — уверен Юрий Антипов.

Специалист добавил, что следователи обязаны были в первую очередь обследовать место, где происходил запуск двигателя. Если утечка масла, по тем или иным причинам, все-таки происходила, то на стоянке воздушного судна должны быть характерные капли.

«С места крушения мой взгляд сразу показал причину, что техническая неисправность, не ошибка пилота. Хотя ошибка пилота здесь косвенная. Он не делал то, что надо было делать», — заключил эксперт.

Стоит отметить, что около восьми месяцев назад Александр Колтовой в своем аккаунте в Instagram выложил кадры, на которых отрабатывает обязательный для каждого пилота навык — посадку с имитацией отказа двигателя.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Легкомоторный самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области.

Вскоре машина сильно накренилась в воздухе и рухнула на землю. На борту помимо Александра Колтового находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом, выясняется. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru опубликовал последние слова Колтового на телевидении.