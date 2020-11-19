Момент падения бетонной плиты на внедорожник во Владивостоке попал на видео

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Василий Заика
Эксклюзив 1 277

Инцидент произошел утром 19 ноября во дворе дома на улице Нейбута, когда хозяин решил очистить авто ото льда.

Фото, видео: соцсети

Тема:
Погода

5-tv.ru публикует видео падения бетонной плиты на внедорожник во Владивостоке. На кадрах видно, как хозяин Nissan неспешно принялся очищать авто от снега и наледи. В определенный момент ее отвлек посторонний шум, раздавшийся над головой.

Мужчина поднял взгляд и буквально через секунду отскочил от иномарки. Почти в тот же момент сверху с грохотом рухнула бетонная плита. Автовладелец чудом остался жив, а его машина в один миг превратилась в груду искореженного металла.

Выяснилось, что хозяин приобрел японский внедорожник буквально на днях и даже не успел переоформить его на себя в ГИБДД. Злополучным утром 19 ноября житель Владивостока не собирался никуда ехать из-за непогоды. Мужчина вместе с женой вышли на улицу, чтобы очистить машину. Отогрев замерзшую дверь, владелец авто отправил супругу за новой порцией кипятка и, тем самым, спас ей жизнь.

«Вышел утром в 11.00 (по местному времени — Прим.ред.) машину ото льда очистить, услышал скрежет, посмотрел наверх и увидел, как бетонная плита летит. Отбежал. Повернулся и вот. Все. Скрежет был жесткий вообще. Обычно с ребенком, с женой (ездим — Прим.ред.). Никуда не собирались из-за погоды. Просто хотели очистить машину», — рассказал в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» Александр.

Житель Приморья зафиксировал факт происшествия в полиции и намерен подать в суд на управляющую компанию. В рамках расследования назначена экспертиза, но уже и так ясно, что внедорожник восстановлению не подлежит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье упавшая с крыши дома плита едва не раздавила автовладельца.

Тема:
Погода
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