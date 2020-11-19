Момент падения бетонной плиты на внедорожник во Владивостоке попал на видео
Инцидент произошел утром 19 ноября во дворе дома на улице Нейбута, когда хозяин решил очистить авто ото льда.
Фото, видео: соцсети
5-tv.ru публикует видео падения бетонной плиты на внедорожник во Владивостоке. На кадрах видно, как хозяин Nissan неспешно принялся очищать авто от снега и наледи. В определенный момент ее отвлек посторонний шум, раздавшийся над головой.
Мужчина поднял взгляд и буквально через секунду отскочил от иномарки. Почти в тот же момент сверху с грохотом рухнула бетонная плита. Автовладелец чудом остался жив, а его машина в один миг превратилась в груду искореженного металла.
Выяснилось, что хозяин приобрел японский внедорожник буквально на днях и даже не успел переоформить его на себя в ГИБДД. Злополучным утром 19 ноября житель Владивостока не собирался никуда ехать из-за непогоды. Мужчина вместе с женой вышли на улицу, чтобы очистить машину. Отогрев замерзшую дверь, владелец авто отправил супругу за новой порцией кипятка и, тем самым, спас ей жизнь.
«Вышел утром в 11.00 (по местному времени — Прим.ред.) машину ото льда очистить, услышал скрежет, посмотрел наверх и увидел, как бетонная плита летит. Отбежал. Повернулся и вот. Все. Скрежет был жесткий вообще. Обычно с ребенком, с женой (ездим — Прим.ред.). Никуда не собирались из-за погоды. Просто хотели очистить машину», — рассказал в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» Александр.
Житель Приморья зафиксировал факт происшествия в полиции и намерен подать в суд на управляющую компанию. В рамках расследования назначена экспертиза, но уже и так ясно, что внедорожник восстановлению не подлежит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье упавшая с крыши дома плита едва не раздавила автовладельца.
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