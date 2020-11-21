Вдова Джигарханяна может насовсем переехать в США

Вдова Армена Джигарханяна, состояние которой после смерти актера, по словам близких, «оставляет желать лучшего», задумалась об отъезде из России. Татьяна Власова может уехать на ПМЖ в США. Об этом рассказала интернет-порталу «Собеседник.ru» экстрасенс и таролог Таис Фиолетова.

«Уход Армена Борисовича стал для нее шоком. Я знаю, что Татьяна Сергеевна думает уехать из России. Это правильно, там ей будет более комфортно даже энергетически. Если она уедет в США, то сможет быстрее выйти из того тяжелого состояния, в котором находится сейчас», — цитирует издание ясновидящую.

Сейчас Власова живет в квартире на Арбате, где за ее здоровьем внимательно следят близкие. Накануне из Америки прилетел ее сын Степан, которого новость о смерти родственника застала в Лас-Вегасе. По мнению Таис Фиолетовой, если Власова останется в России, она может впасть в глубокую депрессию, выбраться из которой будет непросто.

«Здесь все будет напоминать о тех ужасных днях, когда Армен страдал от предательств со стороны Виталины. Жена Армена тоже это молча все выносила. Тот случай, когда одна женщина может испортить жизнь двум людям. Поэтому Татьяне Сергеевне лучше сменить место жительства», — сказала экстрасенс.

Фиолетова также опасается, что может начаться битва за наследство народного артиста СССР, и не исключает, что в эту борьбу включится Цымбалюк-Романовская, с которой Джигарханян развелся в 2017 году — до воссоединения со второй женой.

«Очень часто родные и близкие люди готовы друг друга сгноить из-за материальных благ! Хотела бы донести до семьи Армена Борисовича, чтобы они не начинали грязных войн за наследство. Так они сделают Армену еще больнее!», — предупредила Таис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на похороны Армена Джигарханяна не пришли близкие ему женщины Виталина Цымбалюк-Романовская и Людмила Поргина.