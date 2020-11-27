«Переехала»: дочь Анастасии Заворотнюк показала новую квартиру в Москве — видео
Девушка работает моделью, а в США получила образование продюсера.
Фото, видео: Instagram @anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — переехала на новую квартиру в Москве. До этого она жила за городом в семейном особняке. Несколько видео из нового жилища девушка разместила в сторис на своей странице в Instagram.
«Переехала. Вот как-то так сейчас выглядит моя квартира, — сообщила она подписчикам. — И я поняла, что пока еще слишком рано сюда переезжать, хотя очень-очень хочется. Видимо, придется ждать диваны и все остальное».
Девушка назвала себя «торопыгой» и призналась, что очень рвалась поскорее переехать в собственную квартиру. А в итоге оказалась там раньше заказанной мебели. Пока что готовы там только ванная комната и кухня.
Анна призналась, что обожает стиль минимализм. И пока, без мебели, квартира действительно попадает под это определение. Также девушка выбрала для оформления спокойные светлые цвета теплых оттенков — белый, бежевый и коричневый.
Дочь звезды «Моей прекрасной няни» попросила у поклонников помочь определиться с дизайном квартиры и выбрать стол на кухню. Судя по виду из окна ее новой квартиры, она предпочла поселиться не в новостройке, а в старом районе Москвы.
Мать Анны — Анастасия Заворотнюк, популярная актриса. Последние годы, после рождения младшей дочери Милы, она борется с раком мозга. Семья звезды подтвердила это только в прошлом году, хотя раньше близкие отказывались комментировать слухи о ее состоянии.
Анна — старшая дочь актрисы, родилась от второго брака Анастасии с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У нее также есть родной брат Майкл — Заворотнюк произвела его на свет в США. В Америке Анна училась в университете и стала продюсером, но теперь живет на две страны.
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