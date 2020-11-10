Анастасии Заворотнюк после выписки домой разрешили прогулки
Актрису перевели из клиники в начале этого года. Она борется с опухолью мозга.
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Вот уже полтора года Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. После курса лечения врачи разрешили артистке вернуться домой, чтобы проводить больше времени в окружении родных. Сайт Teleprogramma.pro выяснил, как проходят будни актрисы, и как ее близкие оберегают любимицу публики от вирусов и лишнего внимания.
С того момента, как широкой общественности стало известно о болезни Анастасии, в прессе то и дело появлялись фейки. Это сильно беспокоило семью исполнительницы роли Вики в сериале «Моя прекрасная няня», поэтому сейчас ее стараются оградить от любопытных папарацци. Артистке уже разрешили прогулки, но гуляет она только на внутренней территории загородного коттеджа, в котором проживает с мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Если ей требуется визит в клинику, машину подгоняют прямо к дому.
Недавно, в октябре, в доме актрисы состоялся небольшой семейный праздник — ее младшей дочери Миле исполнилось два годика. На это торжество были приглашены только самые близкие друзья семьи и старшие дети Анастасии. Обычно же гостей актриса не принимает — родные слишком опасаются, что ее могут заразить, а любая хворь сейчас для нее опаснее, чем обычно.
Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции.
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