Стало известно, кто займет место Колтового в шоу «ДНК»
Телеканал принял решение, новые выпуски будут выходить в эфир с 14 декабря.
Фото: Instagram @annakazuchits
В шоу «ДНК» нашли замену ведущему Александру Колтовому, который погиб 7 ноября в авиакатастрофе. Как сообщает телеканал НТВ, с 14 декабря программа будет выходить с актрисой Анной Казючиц. Параллельно с новыми выпусками покажут повторы шоу с погибшим ведущим, отмечает Teleprogramma.pro.
По словам самой артистки, она знакома с шоу уже не первый год. Ранее 37-летняя актриса принимала в программе участие в качестве эксперта. Теперь она готова взять на себя роль ведущей и выражает признательность телеканалу за желание не оставить дело своего покойного коллеги без достойного продолжения.
«ДНК» и НТВ помогают героям программы найти тех, кого они ищут, узнать что-то очень важное о своей семье, в чем-то убедиться и поставить такие хорошие точки над i в жизни многих людей. Для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового», — призналась актриса.
Анна Казючиц — выпускница высшего театрального училища имени Бориса Щукина. Играла в драматическом театре имени Горького в Минске, после переезда в Москву — в театре под руководством Армена Джигарханяна. На ее счету десятки ролей в кино и сериалах. Ведение шоу «ДНК» на телевидении станет для нее дебютным.
Авиакатастрофа, в которой погиб телеведущий Александр Колтовой и его спутница — сотрудница банка Наталья Климова, произошла 7 ноября. Легкомоторный самолет телеведущего направлялся из подмосковного аэродрома «Мячково» в Рыбинск. Вскоре после набора высоты судно накренилось в воздухе и рухнуло на землю. Мощное пламя, охватившее борт после крушения, не оставило шансов пилоту и пассажиру на спасение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед гибелью Александр Колтовой тайно развелся с женой.
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