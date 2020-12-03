Перед смертью Александр Колтовой тайно развелся
Коллеги телеведущего говорят, что в последнее время его видели в окружении некоей девушки.
Фото: Instagram @koltovoy
Трагический скончавшийся телеведущий Александр Колтовой за несколько месяцев до смерти тайно расторг брак. Соответствующая информация была опубликована на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Как следует из данных по делу, иск о расторжении брака Колтовой подал 7 июля. В ходе слушания суд счел возможным удовлетворить требования телеведущего и уже 12 августа официально развел селебрити. Совместно нажитое с Анной Амосовой имущество Александр поделил поровну. Дочь осталась жить с матерью.
О бывшей супруге ведущего «ДНК» известно немного. Как сообщают «Дни.ру», долгое время Алина занимала должность руководителя пресс-службы одного из лучших отелей, сейчас же работает в сфере туризма.
Тайный развод — еще одна странность, внезапно раскрывшаяся после смерти Колтового. Как выяснил 5-tv.ru, коллеги телеведущего утверждают, что он особо не распространялся о своей личной жизни. Все знали, что у него есть ребенок и жена. Однако в последнее время его видели в компании с другой девушкой и догадывались о его проблемах в личной жизни, которые напрямую связанны с женой.
Авиакатастрофа, в которой погиб телеведущий Александр Колтовой и его спутница — сотрудница банка Наталья Климова, произошла 7 ноября. Легкомоторный самолет телеведущего направлялся из подмосковного аэродрома «Мячково» в Рыбинск. Вскоре после набора высоты судно накренилось в воздухе и рухнуло на землю. Мощное пламя, охватившее борт после крушения, не оставило шансов пилоту и пассажиру на спасение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что близкую подругу трагически погибшего Александра Колтового упрекнули за безразличие к смерти телеведущего.
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