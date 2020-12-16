Что мне снег, что мне зной! Метели и сильный ветер накрыли регионы России

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В испытание превращается поход в магазин — ветер буквально сносит людей.

Фото, видео: ТАСС / Кожевников Денис; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Российские регионы накрыли метели и сильные снегопады. В большинстве крупных городов сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности. Больше всего досталось Камчатке. Там всего за несколько часов выпала едва ли не половина месячной нормы осадков.

В Кемеровской области и Красноярском крае из-за метелей почти нулевая видимость на дорогах. А для жителей Норильска даже поход в магазин сейчас превращается в настоящее испытание — ветер дует с такой силой, что сносит людей.

Сильные метели сегодня ожидаются в Карелии, Вологодской, Ленинградской и Псковской областях. Спасатели предупреждают о гололеде на дорогах. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

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