Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина 2020 — трансляция
В этом году мероприятие дополнят элементами прямой линии, чтобы граждане страны могли задать президенту волнующие их вопросы.
Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря в 12:00 по московскому времени. В этом году из-за пандемии коронавируса она пройдет в новом формате — глава государства будет общаться с журналистами по видеосвязи. Представители федеральной прессы будут находиться в зале Центра международной торговли в Москве, а Путин в своей резиденции в Ново-Огарево. Журналисты из регионов будут работать в региональных центрах, которые организуют в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке.
Также мероприятие дополнят элементами прямой линии — российский лидер ответит на вопросы граждан страны. Их россияне могут направить президенту через специальный сайт и мобильное приложение.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время своего первого президентского срока. В прошлом году она продлилась четыре часа 20 минут. За это время российский лидер ответил более, чем на 70 вопросов. Рекорд по продолжительности общения с журналистами был поставлен в 2008 году — четыре часа 40 минут. В этом году аккредитацию на пресс-конференцию получили 774 журналиста.
Пятый канал ведет трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
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