Оценивая итоги пресс-конференции многие обратили внимание, что внутренние вопросы заслонили собой внешнеполитическую повестку уходящего года. Отношения России и Запада складываются нелегко, об этом говорили и иностранные журналисты. Но некоторые из них отмечали, что разногласия политиков не должны влиять на взаимоотношения простых людей.

Но вопрос от BBC, который заставил перейти президента на повышенный тон, потому что его снова стали упрекать в том, что это он несет ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном все же прозвучал.

Причем британский журналист упорно пытался спровоцировать Путина и язвил, что грехов, мол, хватает, а российские власти пытаются выставить себя «белыми и пушистыми». Тогда Владимир Путин напомнил и про обещания НАТО, и о выходе США из соглашений по контролю за вооружениями.

«По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на Восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Потом наши коллеги вышли из договора по ракетам малой и средней дальности. Это мы, что ли, вышли? Нет, это наши партнеры вышли американские. Соответствующим образом мы сказали: хорошо, мы не будем производить и не будем размещать такого оружия до тех пор, пока американского оружия не появится в Европе. Но нам на это никто ничего не отвечает, не реагирует. Потом вышли из договора по открытому небу. Нам что делать-то? Оставить все как есть? Значит, вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?», — отметил Владимир Путин.

Путин говорит прямо — мы открыты для переговоров, но с нами же никто разговаривать не хочет. О каком доверительном диалоге тогда идет речь? А эта безумная гонка вооружений, которую каждый год устраивают державы, так усиленно претендующие на мировое лидерство. Эти раздутые военные бюджеты… Но нет, виновата почему-то Россия, которая просто выражает свое мнение и пытается достучаться до разума иностранных политиков.

«У нас две-три базы базирования, причем на террористически опасных направлениях: в Кыргызстане, в Таджикистане, в Сирии. У другой стороны, я имею в виду Соединенные Штаты, — по всему миру огромная сеть. У нас знаете сколько военный бюджет? 46 миллиардов. США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония — все впереди нас. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Ну уж только не мы агрессивные. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: «Ребята, давайте жить дружно!» — заявил президент.

Конечно не обошлось и без Крыма. Хотя Путин уже тысячу раз объяснял, что не надо подменять понятия. В Крыму было все максимально прозрачно. Референдум, присоединение, возвращение в родную гавань. И конечно президент прекрасно осознает, что он в ответе за российские территории, за ее жителей. А вот атакуя нас санкциями и ограничениями они из раза в раз наказывают простых крымчан.

«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и с ее народом. И все буду делать в интересах Российской Федерации. Это касается и возвращения Крыма в состав нашего Российского государства. Обращаю ваше внимание, что это было сделано на основе волеизъявления народа. Вот в Косово парламент принял решение, и вы все это проглотили и сказали, что так и правильно, так и хорошо, это демократично. В Крыму люди пришли на референдум, проголосовали, но вам почему-то это не нравится. Хочу напомнить, что демократия — это власть народа, и надо либо признавать это, либо тогда отказаться от этого термина вообще повсеместно. Вводятся определенные санкции в отношении крымчан. За что вы вводите против них санкции? Если это аннексия, то они не виноваты ни в чем. За что же их наказывать? А если это не аннексия, а результаты голосования, тогда надо признать, что это демократия, и оставить их в покое, так же как и претензии к России по поводу аннексии», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сбежавшего журналиста ВВС британцы призвали извиниться перед Путиным. Разгневанные сограждане обвиняют Стивена Розенберга в том, что он «превратил Великобританию в посмешище».