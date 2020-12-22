Россияне напомнили Украине о Хиросиме в ответ на угрозу «Перл-Харбором»

|
Анна Васильева
1 576

В данном случае сценарий Хиросимы повторится намного быстрее, так как стратегическое оружие уже имеется на вооружении России.

Россияне напомнили Украине о Хиросиме в ответ на угрозу «Перл-Харбором»

Фото: Depositphotos / curraheeshutter

Тема:
Украинский кризис

После того, как украинский политолог Зиновий Свереда в эфире телеканала «Прямой» призвал «устроить Перл-Харбор» российскому флоту и взорвать Крымский мост, Россияне не смогли молчать. В соцсетях они напомнили Киеву о судьбе Японии по итогам Второй мировой войны, пишет «Экономика сегодня».

В самом конце Второй Мировой войны США, вступившие в противостояние с японцами после атаки на Перл-Харбор, подвергли ядерной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. При этом японская Квантунская армия, в боях с Красной армией на материке, потеряв более 80 тысяч убитыми, сдалась в плен. В ходе Маньчжурской операции совесткие войска пленили порядка 600 тысяч японских военных.

Украина не сможет устроить Перл-Харбор не только из-за передовых оборонных систем российского флота, но и из-за отсутствия у ВСУ средств поражения. В 1941 году Япония была мощной военной державой, а Украина после распада СССР деградировала практически во всех отраслях.

«Для того, чтобы устроить Перл-Харбор Украине нужно сначала стать Японией с сильнейшей экономикой, армией и флотом. Да и то — Япония в результате была разбита»;

«К слову, для Японии Перл-Харбор закончился ядерной бомбардировкой со стороны США»;

«Ну тогда в ответку будет Хиросима тотальная», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-адмирал экс-начальник штаба Черноморского флота России Петр Святашов рассказал, что у Украины нет никаких реальных шансов устроить атаку на Крым и Керченский мост.

Тема:
Украинский кризис
22 дек
Вице-адмирал Черноморского флота дал четкий ответ на украинский «Перл-Харбор»
22 дек
Украинский политолог призвал «устроить Перл-Харбор» России
20 дек
Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от COVID
19 дек
Гирлянда вспыхнула на церемонии открытия главной елки в Киеве — видео
18 дек
Декоммунизация на Украине докатилась до домашних аптечек
17 дек
Отказ США и Украины поддержать резолюцию о «героизации нацизма» возмутил Путина
17 дек
Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса
16 дек
Около 40 полицейских пострадали в ходе акции протеста предпринимателей в Киеве
15 дек
«Медведь все равно съест зайца»: Украинский генерал о слабости перед Москвой
15 дек
Гособвинение просит 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Цуркан

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.35
0.68 92.07
1.07
Володина рассказала, как ингрессия Меркурия влияет на возможность заберем...

Последние новости

19:15
Собянин сообщил, что в Москве вновь растет заболеваемость COVID-19
19:15
«Будет крайне не хватать на чемпионате»: Ягудин рассказал о состоянии Тарасовой
19:12
Вооруженный пистолетом мужчина напал на банк в центре Москвы
19:01
Сексолог описала сценарии развития брака Авербуха и Арзамасовой
18:49
Как изменятся правила расселения аварийных домов?
18:39
Умер известный французский актер Клод Брассер

Сейчас читают

Астролог рассказала о ритуалах для привлечения денег в 2021 году
Нарколог рассказала, отчего россиянки становятся латентными алкоголичками
«Найди Аллу Борисовну»: Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Как чумные крысы с корабля» — жители Лондона в панике бегут от мутации COVID-19
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака