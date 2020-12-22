Россияне напомнили Украине о Хиросиме в ответ на угрозу «Перл-Харбором»

После того, как украинский политолог Зиновий Свереда в эфире телеканала «Прямой» призвал «устроить Перл-Харбор» российскому флоту и взорвать Крымский мост, Россияне не смогли молчать. В соцсетях они напомнили Киеву о судьбе Японии по итогам Второй мировой войны, пишет «Экономика сегодня».

В самом конце Второй Мировой войны США, вступившие в противостояние с японцами после атаки на Перл-Харбор, подвергли ядерной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. При этом японская Квантунская армия, в боях с Красной армией на материке, потеряв более 80 тысяч убитыми, сдалась в плен. В ходе Маньчжурской операции совесткие войска пленили порядка 600 тысяч японских военных.

Украина не сможет устроить Перл-Харбор не только из-за передовых оборонных систем российского флота, но и из-за отсутствия у ВСУ средств поражения. В 1941 году Япония была мощной военной державой, а Украина после распада СССР деградировала практически во всех отраслях.

«Для того, чтобы устроить Перл-Харбор Украине нужно сначала стать Японией с сильнейшей экономикой, армией и флотом. Да и то — Япония в результате была разбита»;

«К слову, для Японии Перл-Харбор закончился ядерной бомбардировкой со стороны США»;

«Ну тогда в ответку будет Хиросима тотальная», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-адмирал экс-начальник штаба Черноморского флота России Петр Святашов рассказал, что у Украины нет никаких реальных шансов устроить атаку на Крым и Керченский мост.